Cientos de fieles rinden tributo a San Isidro Labrador en Kantunilkín, Quintana Roo

La profunda devoción a San Isidro Labrador, santo patrono de los agricultores, se manifestó con fuerza en la colonia Miguel Borge Martín de esta cabecera municipal, cientos de habitantes y visitantes se congregaron para participar en la solemne misa y la posterior procesión tradicional, que se llevó a cabo antes de las 20:00 horas en el marco de las fiestas patronales que iniciaron el pasado 12 de mayo y que representan una de las celebraciones más arraigadas en el municipio de Lázaro Cárdenas.

La jornada religiosa comenzó con una misa oficiada por el presbítero Diego Pat Cajum, durante su homilía, el sacerdote destacó la figura de San Isidro Labrador como un ejemplo de vida, recordando que alcanzó la santidad a través de la humildad, una fe inquebrantable hacia Dios y su labor constante en el campo, instando a los presentes a seguir su legado de sencillez y devoción.

Al término de la celebración eucarística, cerca de las 19:00 horas, inició la tradicional procesión, más de 200 personas, entre vecinos de la colonia y fieles de otros sectores de la ciudad, acompañaron la imagen sagrada en su recorrido por las principales calles.

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Un aspecto destacado del recorrido fueron las estaciones en cada esquina, donde el rezandero maya Teodoro Canul Balam elevó plegarias en su lengua materna, en sus oraciones, pidió por la salud de la comunidad, el bienestar de los organizadores y, de manera especial, por la llegada de las lluvias necesarias para asegurar cosechas abundantes para los productores locales.

La procesión culminó cerca de las 21:00 horas en la parroquia de San Isidro, donde decenas de devotos hicieron fila para venerar la imagen del santo patrono de los campesinos, encendieron agradeciendo los favores y milagros de este año, antes de que fuera devuelta a su altar a la medianoche.

Las festividades continuarán en los domicilios de los organizadores con la matanza de cerdos y el ofrecimiento de platillos típicos como cochinita pibil y relleno negro, actividades que concluirán el próximo 20 de mayo.