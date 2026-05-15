Detienen a sujeto con droga tras operativo conjunto en la colonia La Esperanza

Un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales dio como resultado la captura de un presunto distribuidor de sustancias ilícitas y el aseguramiento de diversas dosis de estupefacientes en las inmediaciones de la colonia La Esperanza, en Chetumal.

La detención se logró gracias a los despliegues de vigilancia que realizan de manera conjunta los elementos del Grupo Centurión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para inhibir la comisión de delitos en el municipio de Othón P. Blanco.

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De acuerdo con el reporte de las corporaciones policiacas, las células de seguridad transitaban sobre la avenida Maxuxac, en el tramo comprendido entre la avenida Constituyentes y la calle El Naranjal, cuando detectaron a dos hombres apostados a un costado de una motocicleta.

Los uniformados observaron de manera flagrante el momento en que ambos individuos intercambiaban pequeñas bolsas plásticas que contenían un material sólido con las características propias del narcótico conocido como crack, por lo que procedieron a aproximarse de inmediato.

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Al notar la presencia de las unidades oficiales, los sospechosos intentaron evadir la acción de la justicia. Uno de los involucrados emprendió una veloz huida a pie hacia una zona de maleza densa ubicada en la periferia, logrando perderse de vista entre la vegetación a pesar del despliegue de búsqueda de los oficiales. No obstante, el segundo sujeto permaneció en el sitio al verse completamente copado por el cerco perimetral de las fuerzas del orden.

En el lugar de los hechos, las autoridades explicaron al individuo el procedimiento legal correspondiente y el acto de molestia, procediendo a realizarle una revisión preventiva tanto a su persona como a la unidad motriz en la que se transportaban.

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Como resultado de la inspección, los elementos policiacos decomisaron un total de ocho bolsitas transparentes con material sólido blanco, presunto crack, así como siete bolsas adicionales que contenían un polvo fino con las propiedades de la cocaína, quedando todo el producto embalado para su cadena de custodia.

Asimismo, las fuerzas de seguridad aseguraron la motocicleta involucrada en la transacción ilícita, siendo esta de la marca Italika 125, modelo 2024, color gris con vivos en color verde, la cual transitaba por la vía pública sin placas de circulación.

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El detenido, junto con la droga empaquetada y el vehículo motorizado, fue trasladado de inmediato y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, instancia encargada de determinar su situación jurídica en las próximas horas.

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