Comemos Todos Quintana Roo 2026: ¿Dónde recoger el apoyo alimentario de mayo a junio?

Los beneficiarios del programa Comemos Todos Quintana Roo podrán recoger el apoyo alimentario a partir de este mes de mayo y junio.
Tanto las fechas, horarios, ubicaciones de los centros de recolecta ya fueron publicados por municipio, además de los requisitos para recoger los paquetes del programa.
Requisitos para el apoyo alimentario
- Original de identificación vigente con fotografía
- Hoja impresa del Folio de Persona Beneficiaria del Programa, Comemos Todos 2026
- Tarjeta Comemos Todos (si eres e nuevo ingreso, la tarjeta se entregará el mismo día de la entrega de tu apoyo alimentario)
Noticia Destacada
Comemos Todos Quintana Roo 2026: ¿Dónde recoger el apoyo alimentario en Cancún y Playa del Carmen?
Othón P. Blanco
- (Lunes 25 de mayo): Oficina del Ejido Sac-xan, en Ucum
- (Martes 26 de mayo): Domo Dep. Alcaldía Javier Rojo Gómez
- (Miércoles 27 de mayo): Domo Dep. Alcaldía Nicolás Bravo
- (Jueves 28 de mayo): Domo Dep. Loc. Calderitas
- (Viernes 29 de mayo: CDC Hábitat III
- (Lunes 01 de junio): CDC Hábitat II
- (Martes 02 y miércoles 03 de junio): CDC Hábitat I
Bacalar
- Lunes 18 de mayo: Comedor Comunitario/Loc. La Pantera
- Martes 19: Domo Dep. Loc. Pedro A. Santos
- Miércoles 20: Domo Dep. Loc Blanca Flor
- Jueves 21: Domo Dep. Loc Altos de Sevilla
- Viernes 22: Domo Dep. de la Colosio
José María Morelos
- Lunes 18 de mayo: Alcaldía de Sabán
- Martes 19 de mayo: Domo de la Loc. Kancabchén
- Miércoles 20 de mayo: Domo, San Juan
Felipe Carrillo Puerto
- Jueves 21 de mayo: Alcaldía de Tihosuco
- Viernes 22 de mayo: Alcaldía de Chunhuhub
- Lunes 25 de mayo: Alcaldía de Noh Bec
- Martes 26 de mayo: Domo de la Loc, Chun-Yah
- 27, 28 y 29: ICAT Felipe Carrllo Puerto
Cozumel
- Jueves 21 y viernes 22 de mayo: Dirección General de Desarrollo Social
Tulum
- Martes 19 de mayo: Domo de la Localidad de Cobá
- Miércoles 20 de mayo: Domo del Palacio Mpal. Parque de Dos Aguas
Puerto Morelos
Jueves 21 de mayo: I.N.P Cordero de Dios Vivo y Domo del Cenote, Leona Vicario
Lázaro Cárdenas (lunes 18 de mayo)
- Loc. Valladolid Nuevo
- Domo del Palacio Municipal
- Domo Deportivo, Loc. Solferino
- Parque Central, Loc. Ignacio Zaragoza
Isla Mujeres (martes 19 de mayo)
- Zona Insular-Domo Deportivo Verde
- Zona Continental- Casa de los Ejidatarios