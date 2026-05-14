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Comemos Todos Quintana Roo 2026: ¿Dónde recoger el apoyo alimentario de mayo a junio?

A partir del 18 de mayo hasta el 10 de junio se llevarán a cabo las entregas del apoyo alimentario en todo el estado.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

14 de may de 2026

1 min

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Los beneficiarios deberán acudir con la documentación para recoger el paquete alimentario
Los beneficiarios deberán acudir con la documentación para recoger el paquete alimentario / Especial

Los beneficiarios del programa Comemos Todos Quintana Roo podrán recoger el apoyo alimentario a partir de este mes de mayo y junio.

Tanto las fechas, horarios, ubicaciones de los centros de recolecta ya fueron publicados por municipio, además de los requisitos para recoger los paquetes del programa.

Requisitos para el apoyo alimentario

  • Original de identificación vigente con fotografía
  • Hoja impresa del Folio de Persona Beneficiaria del Programa, Comemos Todos 2026
  • Tarjeta Comemos Todos (si eres e nuevo ingreso, la tarjeta se entregará el mismo día de la entrega de tu apoyo alimentario)
Los beneficiarios deberán acudir con la documentación para recoger el paquete alimentario

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Comemos Todos Quintana Roo 2026: ¿Dónde recoger el apoyo alimentario en Cancún y Playa del Carmen?

Othón P. Blanco

  • (Lunes 25 de mayo): Oficina del Ejido Sac-xan, en Ucum
  • (Martes 26 de mayo): Domo Dep. Alcaldía Javier Rojo Gómez
  • (Miércoles 27 de mayo): Domo Dep. Alcaldía Nicolás Bravo
  • (Jueves 28 de mayo): Domo Dep. Loc. Calderitas
  • (Viernes 29 de mayo: CDC Hábitat III
  • (Lunes 01 de junio): CDC Hábitat II
  • (Martes 02 y miércoles 03 de junio): CDC Hábitat I

Bacalar

  • Lunes 18 de mayo: Comedor Comunitario/Loc. La Pantera
  • Martes 19: Domo Dep. Loc. Pedro A. Santos
  • Miércoles 20: Domo Dep. Loc Blanca Flor
  • Jueves 21: Domo Dep. Loc Altos de Sevilla
  • Viernes 22: Domo Dep. de la Colosio

José María Morelos

  • Lunes 18 de mayo: Alcaldía de Sabán
  • Martes 19 de mayo: Domo de la Loc. Kancabchén
  • Miércoles 20 de mayo: Domo, San Juan

Felipe Carrillo Puerto

  • Jueves 21 de mayo: Alcaldía de Tihosuco
  • Viernes 22 de mayo: Alcaldía de Chunhuhub
  • Lunes 25 de mayo: Alcaldía de Noh Bec
  • Martes 26 de mayo: Domo de la Loc, Chun-Yah
  • 27, 28 y 29: ICAT Felipe Carrllo Puerto

Cozumel

  • Jueves 21 y viernes 22 de mayo: Dirección General de Desarrollo Social

Tulum

  • Martes 19 de mayo: Domo de la Localidad de Cobá
  • Miércoles 20 de mayo: Domo del Palacio Mpal. Parque de Dos Aguas

Puerto Morelos

Jueves 21 de mayo: I.N.P Cordero de Dios Vivo y Domo del Cenote, Leona Vicario

Lázaro Cárdenas (lunes 18 de mayo)

  • Loc. Valladolid Nuevo
  • Domo del Palacio Municipal
  • Domo Deportivo, Loc. Solferino
  • Parque Central, Loc. Ignacio Zaragoza

Isla Mujeres (martes 19 de mayo)

  • Zona Insular-Domo Deportivo Verde
  • Zona Continental- Casa de los Ejidatarios

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