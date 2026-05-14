Comemos Todos Quintana Roo 2026: ¿Dónde recoger el apoyo alimentario de mayo a junio?

Los beneficiarios del programa Comemos Todos Quintana Roo podrán recoger el apoyo alimentario a partir de este mes de mayo y junio.

Tanto las fechas, horarios, ubicaciones de los centros de recolecta ya fueron publicados por municipio, además de los requisitos para recoger los paquetes del programa.

Requisitos para el apoyo alimentario

Original de identificación vigente con fotografía

Hoja impresa del Folio de Persona Beneficiaria del Programa, Comemos Todos 2026

Tarjeta Comemos Todos (si eres e nuevo ingreso, la tarjeta se entregará el mismo día de la entrega de tu apoyo alimentario)

Noticia Destacada Comemos Todos Quintana Roo 2026: ¿Dónde recoger el apoyo alimentario en Cancún y Playa del Carmen?

Othón P. Blanco

(Lunes 25 de mayo): Oficina del Ejido Sac-xan, en Ucum

(Martes 26 de mayo): Domo Dep. Alcaldía Javier Rojo Gómez

(Miércoles 27 de mayo): Domo Dep. Alcaldía Nicolás Bravo

(Jueves 28 de mayo): Domo Dep. Loc. Calderitas

(Viernes 29 de mayo: CDC Hábitat III

(Lunes 01 de junio): CDC Hábitat II

(Martes 02 y miércoles 03 de junio): CDC Hábitat I

Bacalar

Lunes 18 de mayo: Comedor Comunitario/Loc. La Pantera

Martes 19: Domo Dep. Loc. Pedro A. Santos

Miércoles 20: Domo Dep. Loc Blanca Flor

Jueves 21: Domo Dep. Loc Altos de Sevilla

Viernes 22: Domo Dep. de la Colosio

José María Morelos

Lunes 18 de mayo: Alcaldía de Sabán

Martes 19 de mayo: Domo de la Loc. Kancabchén

Miércoles 20 de mayo: Domo, San Juan

Felipe Carrillo Puerto

Jueves 21 de mayo: Alcaldía de Tihosuco

Viernes 22 de mayo: Alcaldía de Chunhuhub

Lunes 25 de mayo: Alcaldía de Noh Bec

Martes 26 de mayo: Domo de la Loc, Chun-Yah

27, 28 y 29: ICAT Felipe Carrllo Puerto

Cozumel

Jueves 21 y viernes 22 de mayo: Dirección General de Desarrollo Social

Tulum

Martes 19 de mayo: Domo de la Localidad de Cobá

Miércoles 20 de mayo: Domo del Palacio Mpal. Parque de Dos Aguas

Puerto Morelos

Jueves 21 de mayo: I.N.P Cordero de Dios Vivo y Domo del Cenote, Leona Vicario

Lázaro Cárdenas (lunes 18 de mayo)

Loc. Valladolid Nuevo

Domo del Palacio Municipal

Domo Deportivo, Loc. Solferino

Parque Central, Loc. Ignacio Zaragoza

Isla Mujeres (martes 19 de mayo)