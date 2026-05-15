Reconoce Presidenta Sheinbaum a los servidores de la nación campechanos

Como parte de su gira de trabajo por Campeche, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aprovechó su paso por el Estado para dialogar y reconocer con los servidores de la nación en la Entidad, quienes todos los días son el primer contacto con las necesidades de los ciudadanos.

Al tener como punto de reunión la Unidad Deportiva 20 de Noviembre en la capital del Estado, la jefa del ejecutivo federal se reunió con poco más de 100 servidoras y servidores de la nación que, a diario son quienes llevan los programas sociales a todos y cada uno de los rincones del país.

En compañía del gabinete federal, así como de autoridades del Estado, e incluso con la visita del Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció la labor de los servidores de todos los municipios para trabajar de la mano con las entidades federativas.

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Los servidores que llegaron originarios de los 13 municipios escucharon las indicaciones de la mandataria, así como el llamado a mantener un trato digno y humanitario para los ciudadanos, además de conducirse en el camino de la honestidad en el desempeño de sus funciones.

Estas reuniones que encabeza directamente la presidenta Claudia Sheinbaum, bajo el esquema "Gobernando desde el territorio", son giras de trabajo y encuentros donde la mandataria recorre los estados para supervisar proyectos estratégicos, evaluar los Programas para el Bienestar y atender de primera mano las necesidades de la población, en lugar de gobernar únicamente desde Palacio Nacional.

Con estas actividades donde ella da la atención directa, busca evaluar la implementación de programas sociales y obras de infraestructura directamente en las comunidades.