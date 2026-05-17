Cuervos buscan bicampeonato en temporada de verano de la Liga de Medios de Campeche

Con encuentros reñidos y con partidos sin goles inició el Torneo de la Liga de Medios temporada de verano, en el que los Cuervos buscan el bicampeonato.

En la jornada 1, debutaron los Amigos de Magui contra los Pirata News. Estos últimos no aprovecharon las oportunidades frente a la portería y fallaron los goles que hubiesen sido la diferencia. El partido concluyó 3-0 a favor de los Amigos de Magui.

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En el segundo encuentro entre Champagne y los debutantes Thunderwolves, el equipo vinícola no desaprovechó las oportunidades y selló el triunfo con 7 anotaciones sin recibir goles. Por Champagne, anotaron Willie Rosado y Jorge Godínes con tres goles cada uno, además de Kevin Castillo con un tanto.

En el tercer partido, los Ciervos, semifinalistas del torneo pasado, iniciaron con victoria frente a los Sementeros, en un duelo cerrado que terminó 5-4 a favor de los astados.