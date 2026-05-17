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Cuervos buscan bicampeonato en temporada de verano de la Liga de Medios de Campeche

La Liga de Medios inició su torneo de verano con victorias de Amigos de Magui, Champagne y Ciervos. Los Cuervos buscan repetir como campeones.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

17 de may de 2026

1 min

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Amigos de Magui, Champagne y Ciervos debutan con victorias
Amigos de Magui, Champagne y Ciervos debutan con victorias / Lucio Blanco

Con encuentros reñidos y con partidos sin goles inició el Torneo de la Liga de Medios temporada de verano, en el que los Cuervos buscan el bicampeonato.

En la jornada 1, debutaron los Amigos de Magui contra los Pirata News. Estos últimos no aprovecharon las oportunidades frente a la portería y fallaron los goles que hubiesen sido la diferencia. El partido concluyó 3-0 a favor de los Amigos de Magui.

Los deportistas Sofía Molina, Dayanna Loeza y Dylan Itzia ganan el oro, mientras que Jade González, Maximiliano Vázquez y Christopher Vázquez obtiene el bronce.

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En el segundo encuentro entre Champagne y los debutantes Thunderwolves, el equipo vinícola no desaprovechó las oportunidades y selló el triunfo con 7 anotaciones sin recibir goles. Por Champagne, anotaron Willie Rosado y Jorge Godínes con tres goles cada uno, además de Kevin Castillo con un tanto.

En el tercer partido, los Ciervos, semifinalistas del torneo pasado, iniciaron con victoria frente a los Sementeros, en un duelo cerrado que terminó 5-4 a favor de los astados.

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