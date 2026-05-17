Hombre alcoholizado se lesiona en Circuito Colonias, Campeche

Un sujeto resultó con lesiones en la cabeza al resbalarse de la banqueta en la calle 15 de Circuito Colonias, ya que se encontraba alcoholizado. Paramédicos del Sistema de Atención de Urgencias Médicas (SAMU) le proporcionaron la atención y lo vendaron, sin embargo, por su estado etílico permaneció acostado en la escarpa.

Tremendo susto provocó a los vecinos de este rumbo de la ciudad una persona que se detuvo para ingresar a una tienda de abarrotes, pero por las condiciones etílicas en que estaba trastabilló y perdió el equilibrio, golpeándose la cabeza, lo que le provocó una hinchazón.

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Ante el accidente, vecinos del lugar llamaron al número de emergencias 911 para reportar el hecho y solicitar una ambulancia para la atención médica del individuo, quien presentaba lesiones y no portaba cartera, celular o identificación.

Al reporte llegó la unidad 213 del SAMU, cuyos paramédicos le brindaron primeros auxilios y verificaron sus condiciones físicas. Tras la valoración, determinaron que solo fue el porrazo y, debido al consumo de alcohol, decidieron dejarlo en el sitio donde fue atendido.