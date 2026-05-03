Conductor ignora alto y embiste a un motociclista en Chetumal

La imprudencia al volante y el desacato a los señalamientos de tránsito estuvieron a punto de provocar una tragedia durante las primeras horas en la capital del estado. Un fuerte accidente vial se registró en el cruce de la Avenida Héroes y la calle San Salvador, dejando como saldo un motociclista con lesiones de consideración y daños materiales de cuantía, luego de que el conductor de un vehículo compacto ignorara una señal de alto obligatoria.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 4:00 de la mañana y según el reporte preliminar de las autoridades de tránsito y los testimonios recabados en el lugar, el presunto responsable conducía un automóvil compacto de color negro, el cual circulaba sobre la calle San Salvador. Al llegar a la intersección con la Avenida Héroes, una de las arterias con mayor preferencia y flujo de la zona, el automovilista no detuvo su marcha frente al señalamiento de alto total.

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La omisión provocó un impacto contra un motociclista que transitaba con preferencia de paso sobre la avenida principal. Debido a la fuerza de la colisión, el conductor de la unidad ligera fue proyectado varios metros sobre la carpeta asfáltica, terminando tendido sobre el pavimento con múltiples golpes y laceraciones. La motocicleta, por su parte, resultó con daños severos en su estructura, quedando a una distancia considerable del punto de contacto inicial.

Testigos del percance y otros conductores que circulaban por la zona detuvieron su marcha para auxiliar al lesionado y dieron aviso inmediato a los números de emergencia 911. Minutos después, arribaron al sitio paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes desplegaron el protocolo de primeros auxilios para estabilizar al motociclista

Elementos de la Policía de Tránsito del Estado acudieron para realizar el peritaje correspondiente. El conductor del automóvil negro fue retenido en el sitio para que rinda su declaración y se determine su situación jurídica, mientras que ambos vehículos involucrados fueron remolcados por una grúa hacia el corralón como parte del proceso de deslinde de responsabilidades por daños y lesiones.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a la ciudadanía para respetar de manera irrestricta los señalamientos de tránsito, independientemente de la hora o la ausencia de tráfico, subrayando que un segundo de distracción o el desacato a una señal de alto pueden cambiar permanentemente la vida de terceros.