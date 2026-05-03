Fiesta termina en balazos: Hieren a mujer con arma de fuego en Cancún

Una mujer que se encontraba en la entrada de un domicilio, donde se desarrollaba una fiesta, resultó lesionada de un disparo en los primeros minutos de la madrugada de este domingo, cuando sujetos que circulaban en una motocicleta realizaron varias detonaciones con un arma de fuego en una calle de la Supermanzana 239, por motivos desconocidos.

Los primeros reportes señalaron que la agraviada, de nombre Diana, de 41 años, sufrió una lesión en la pierna derecha y fue auxiliada por una de sus amigas, quien la trasladó en un vehículo particular hacia el Hospital General.

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Las corporaciones policíacas recibieron el reporte de una persona lesionada por disparos frente a un domicilio que se ubica en la Manzana 26, en donde media calle se encontraba cerrada con mesas y sillas para la realización de la fiesta.

Los policías municipales que llegaron al lugar señalaron que la lesionada fue trasladada en una camioneta particular al Hospital General y que posteriormente, sus acompañantes la llevaron a la clínica de especialidades del Seguro Social para recibir atención.

La víctima mencionó a los elementos, antes de ser llevada al hospital, que se encontraba bailando en el área de la banqueta, frente al domicilio donde se realizaba una fiesta de cumpleaños, cuando pasaron dos sujetos en una motocicleta y detuvieron su marcha metros adelante.

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Posteriormente, la agraviada indicó que se escucharon unas explosiones, como si estuvieran reventando bombitas y sintió un dolor en la pierna derecha, con lo que se percató que se trataron de disparos.

Los elementos que respondieron al llamado de auxilio encontraron tres casquillos calibre 9 milímetros en la cinta asfáltica, como evidencia de los disparos y por este motivo, acordonaron la escena de la agresión para la posterior intervención de las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE).