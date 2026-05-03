Alertan por circulación de billetes falsos en el sector comercial de Chetumal

El sector comercial ha entrado en una fase de máxima vigilancia ante el incremento en la detección de papel moneda apócrifo. En ediciones pasadas POR ESTO! dio a conocer que comerciantes en el mercado nuevo habían detectado papel moneda falso, similares a los billetes de 500 pesos.

Ahora, durante los últimos días, diversos establecimientos locales han denunciado la introducción de billetes de 200 pesos con características de fabricación "G5", una denominación técnica que refiere a réplicas de alta fidelidad que logran burlar las revisiones superficiales y que representan una amenaza directa para la economía de los pequeños y medianos empresarios de la región.

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La alerta cobró relevancia tras la denuncia pública realizada por el personal del conocido establecimiento "La China Poblana", quienes a través de sus canales de comunicación informaron haber sido víctimas de este fraude en múltiples ocasiones recientes. Los encargados del negocio señalaron que los responsables de distribuir este material ilegal aprovechan los momentos de mayor afluencia de clientes o transacciones rápidas para entregar las piezas falsas, dificultando que el receptor pueda aplicar los protocolos de verificación visual y táctil necesarios para autenticar el efectivo.

"Últimamente nos han estado pagando con billetes G5 falsos de 200 pesos. Alertamos a la ciudadanía de Chetumal a tener precaución con estos billetes que han estado circulando en estos últimos días…", manifestaron los afectados, subrayando que la circulación de este dinero no solo afecta el patrimonio del comerciante, sino que involucra a quien lo recibe en una cadena delictiva de orden federal.

Los comerciantes locales han comenzado a implementar medidas preventivas adicionales / Especial

El término "G5" ha generado particular preocupación entre las cámaras de comercio locales, ya que estas reproducciones imitan con notable precisión la textura, los relieves y hasta ciertos elementos de seguridad del papel moneda real emitido por el Banco de México. No obstante, los expertos en seguridad financiera reiteran que, bajo una inspección minuciosa, estas piezas carecen de la definición exacta en el hilo micro impreso y la variación cromática dinámica en los elementos que cambian de color al inclinar la pieza.

Esta problemática no se limita a la ciudad, sino que ha comenzado a permear en el intercambio comercial con el país vecino, donde el flujo de pesos mexicanos es constante. Los comerciantes locales han comenzado a implementar medidas preventivas adicionales, como el uso de lámparas de luz ultravioleta y marcadores detectores, aunque advierten que la mejor defensa es el conocimiento de los elementos de seguridad integrados en el diseño oficial de los billetes.

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Las autoridades competentes han recordado que la distribución de billetes falsos es un delito federal sancionado con años de prisión. Por ello, se recomienda a la población que, en caso de detectar una pieza sospechosa, bajo ninguna circunstancia se intente reintegrar a la circulación, ya que hacerlo constituye una participación en el ilícito.

Mientras tanto, el sector comercial de Chetumal se mantiene en estado de alerta, exhortando a otros propietarios de negocios a compartir información sobre las características físicas de quienes intentan realizar estos pagos fraudulentos para coadyuvar con las autoridades en la identificación de las redes de distribución. La consigna entre los empresarios es la prevención y el reporte oportuno ante los números de emergencia son las únicas herramientas para frenar el impacto de este fraude que golpea directamente la utilidad diaria de las familias chetumaleñas.