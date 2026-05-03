Trenecito del Centenario de Mérida sufre nuevo percance; Ayuntamiento suspende sus operaciones

El tradicional trenecito del Parque Zoológico del Centenario suspendió su servicio de manera indefinida, luego de que este domingo se registrara un percance menor en uno de sus vagones.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente no dejó personas lesionadas, aunque generó la movilización del personal encargado para atender la situación.

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Ante lo ocurrido, el Ayuntamiento de Mérida informó que se determinó detener temporalmente las operaciones del trenecito como medida preventiva, priorizando la seguridad de los visitantes.

Las autoridades señalaron que se realizarán las revisiones correspondientes para esclarecer las causas del percance.

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Asimismo, se dio a conocer que ya se trabaja en un proceso de sustitución y renovación de la unidad, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas para su funcionamiento antes de reanudar el servicio. No se ha precisado una fecha para el reinicio de los recorridos.

Pese a esta suspensión, el Parque Zoológico del Centenario continuará abierto en su horario habitual, ofreciendo a las familias sus áreas recreativas, espectáculos y la oportunidad de conocer la amplia variedad de especies que alberga este emblemático espacio de la ciudad.