Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Alertan por circulación de billetes falsos en el sector comercial de Chetumal

Yucatán / Mérida

Trenecito del Centenario de Mérida sufre nuevo percance; Ayuntamiento suspende sus operaciones

Suspenden el trenecito del Centenario en Mérida por seguridad mientras se realiza su renovación.

Por Redacción Por Esto!

3 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Detienen servicio del trenecito del Centenario por seguridad de visitantes
Detienen servicio del trenecito del Centenario por seguridad de visitantes / Por Esto!

El tradicional trenecito del Parque Zoológico del Centenario suspendió su servicio de manera indefinida, luego de que este domingo se registrara un percance menor en uno de sus vagones.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente no dejó personas lesionadas, aunque generó la movilización del personal encargado para atender la situación.

Percance en trenecito del Zoológico El Centenario deja dos lesionados en Mérida

Noticia Destacada

Ayuntamiento revela causa de la volcadura del trenecito del Centenario de Mérida

Ante lo ocurrido, el Ayuntamiento de Mérida informó que se determinó detener temporalmente las operaciones del trenecito como medida preventiva, priorizando la seguridad de los visitantes.

Las autoridades señalaron que se realizarán las revisiones correspondientes para esclarecer las causas del percance.

Se desconoce la causa del descarrilamiento del trenecito del Centenario

Noticia Destacada

Se descarrila el trenecito del zoológico Centenario de Mérida; reportan varios heridos

Asimismo, se dio a conocer que ya se trabaja en un proceso de sustitución y renovación de la unidad, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas para su funcionamiento antes de reanudar el servicio. No se ha precisado una fecha para el reinicio de los recorridos.

Pese a esta suspensión, el Parque Zoológico del Centenario continuará abierto en su horario habitual, ofreciendo a las familias sus áreas recreativas, espectáculos y la oportunidad de conocer la amplia variedad de especies que alberga este emblemático espacio de la ciudad.

Te puede interesar