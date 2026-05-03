Hombre asesinado a balazos en Carmen; narcomenudeo, línea de investigación

La tarde de este sábado un nuevo hecho de violencia estremeció a habitantes de la colonia Estrella, luego de que un hombre fuera asesinado a balazos en la vía pública, en un ataque directo que dejó además un vehículo dañado por impactos de arma de fuego.

Los hechos se registraron sobre la calle Rosas por Delicias, donde, de acuerdo con testigos, la víctima —un hombre de complexión media— descendía de un automóvil Nissan Versa rojo con placas de Campeche, cuando fue interceptado por al menos dos sujetos en motocicleta.

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Sin mediar palabra, los agresores accionaron sus armas en repetidas ocasiones, detonaciones que alarmaron a los vecinos. Tras perpetrar el ataque, huyeron con rumbo desconocido. En el sitio quedó el vehículo con daños en parabrisas y cristales laterales por proyectiles, mientras que la víctima quedó tendida boca abajo sobre el pavimento, en medio de un charco de sangre con impactos de bala en cabeza y torso.

El sonido de los disparos provocó que los habitantes salieran de sus viviendas y realizaran llamadas de emergencia, lo que permitió la rápida movilización de corporaciones de seguridad. Minutos más tarde, elementos de la Policía Estatal y Municipal acordonaron el perímetro y restringieron el tránsito, mientras paramédicos confirmaron el deceso.

Posteriormente, la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias, levantó indicios balísticos y trasladó el cuerpo al Semefo para la necropsia de ley. De manera preliminar, no se descarta un ajuste de cuentas. De forma extraoficial trascendió que la víctima podría estar vinculada al narcomenudeo, particularmente en la distribución de “cristal” mediante entregas a domicilio. Las autoridades abrieron líneas de investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.