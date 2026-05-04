Corto circuito provoca incendio en fraccionamiento Caribe.

Un cortocircuito en una conexión eléctrica defectuosa desató un incendio en una vivienda del fraccionamiento Caribe, en las inmediaciones de la calle Santa Lucía y avenida Chetumal. El incidente, activó una respuesta inmediata del Cuerpo de Bomberos, quienes lucharon contra el fuego para evitar se propague.

La columna de humo, visible desde varios puntos del sector, alertó a los vecinos mientras los elementos policiales establecían un perímetro de seguridad para facilitar las maniobras de rescate. Al interior del inmueble, el fuego se propagó con rapidez, alimentado por diversos materiales inflamables, lo que resultó en la pérdida total de muebles, ropa, artículos electrónicos y diversos enseres domésticos.

La columna de humo, visible desde varios puntos del sector. / Por Esto

A pesar de la voracidad del siniestro y la densa humareda que envolvió la propiedad, los cuerpos de emergencia confirmaron que el domicilio se encontraba sin ocupantes, lo que permitió cerrar el reporte con saldo blanco en cuanto a pérdidas humanas o lesionados.

Los datos preliminares apuntan a que el origen de la chispa inicial se localizó en un contacto eléctrico que presentaba un evidente mal estado físico. Esta falla técnica provocó una reacción en cadena que, en cuestión de minutos, redujo a cenizas el patrimonio de la familia afectada.

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Tras una intensa labor de enfriamiento y remoción de escombros para descartar cualquier punto de ignición oculto, los bomberos lograron controlar la situación por completo, evitando que el calor radiante afectara las paredes de los predios colindantes.

El área permaneció bajo el resguardo de la Policía Estatal hasta que se garantizó que no existía riesgo de colapso en la estructura dañada.

Fernando Baeza

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