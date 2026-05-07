Confirman el fallecimiento de María Rubio Eulogio, ex primera dama de Quintana Roo

Este jueves se confirmó el fallecimiento de María Rubio Eulogio, primera dama de Quintana Roo durante la administración del exgobernador Joaquín Hendricks Díaz.

María Rubio Eulogio tuvo participación en el servicio público entre 1999 y 2005, periodo en el que presidió el Sistema DIF estatal.

Desde esa institución promovió programas sociales dirigidos a familias, niñas, niños y adultos mayores del estado. Tras darse a conocer la noticia, autoridades, figuras políticas y ciudadanos han manifestado sus condolencias a la familia Hendricks Rubio, así como a sus allegados.

En diversos mensajes públicos se ha hecho referencia a su trayectoria en el ámbito social y al trabajo realizado durante su gestión en el DIF Quintana Roo.