Pensión para Personas con Discapacidad iniciará con la entrega de tarjetas Bienestar en Yucatán: ¿Cómo saber si quedaste inscrito?

Del 13 al 20 de mayo la Secretaría de Bienestar iniciará con las notificaciones a los inscritos a la Pensión para Personas con Discapacidad para acudir por sus tarjetas, a través de las cuales recibirán el apoyo federal.

Así lo informó Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar, quien dio a conocer que los inscritos a la Pensión para Personas con Discapacidad en el mes de marzo, ya comenzarán a recibir sus tarjetas.

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Indicó que las personas que fueron elegidas como beneficiarias recibirán un mensaje por SMS a sus celulares registrados, donde conocerán el día, hora y lugar para recogerla.

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente es uno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México dirigido a apoyar el pleno ejercicio de los derechos y libertades de este grupo de la población.

El programa otorga en 2026 un pago económico de 3 mil 300 pesos bimestrales de forma directa y sin intermediarios, a través de depósitos a la tarjeta del Banco del Bienestar que se da a los derechohabientes.

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Esta pensión existe para ayudar económicamente a las personas que viven con alguna discapacidad, situación que registra una mayor prevalencia en situaciones de pobreza (incluidos menores de edad, indígenas y afrodescendientes), adultos mayores y mujeres, lo que limita su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones.

Consulta tu registro con la CURP

Otra opción para conocer si la persona registrada será beneficiaria con la Pensión para Personas con Discapacidad es mediante la Clave Única de Registro Poblacional (CURP).

Ingresa a la pagína https://www.gob.mx/bienestar y dirígete al apartado de Pensión para Personas con Discapacidad. Ingresa tu CURP y te arrojará la información detallada para acudir por la tarjeta Bienestar.

En caso de que de esta forma no aparezca el registro, significa que la persona no será beneficiaria de este apoyo federal.