Asesinan a Lucía Guadalupe Mora, coordinadora de Morena en Chihuahua

Lucía Guadalupe Mora, coordinadora de Morena en Chihuahua, fue asesinada a balazos afuera de su domicilio en el municipio de Valle de Allende.

De acuerdo con la información difundida, el ataque ocurrió cuando la integrante de Morena se encontraba en las inmediaciones de su vivienda.

El hecho fue confirmado por Citlalli Hernández Mora, quien lamentó el crimen y dio cuenta del fallecimiento de la militante morenista.

Hasta el momento, no se han detallado públicamente mayores datos sobre el móvil del asesinato ni sobre posibles personas detenidas por estos hechos. Las autoridades locales deberán realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque y determinar responsabilidades.

¿Quién era Lucía Guadalupe Mora?

Lucía Guadalupe Mora se desempeñaba como coordinadora de Morena en Chihuahua, por lo que su asesinato generó reacción dentro del partido y entre integrantes del movimiento.

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El crimen ocurre en un contexto de tensión política en la entidad, donde Morena ha mantenido señalamientos contra autoridades estatales y ha convocado movilizaciones recientes por temas de seguridad y presuntas irregularidades.

Investigan ataque en Valle de Allende

El asesinato de Lucía Guadalupe Mora se suma a los hechos de violencia registrados en distintas regiones del país contra actores políticos y liderazgos locales.

Toda mi solidaridad con la familia y seres queridos de nuestra compañera Lucía Guadalupe Mora Ávalos en este momento tan doloroso.



Su asesinato es profundamente indignante; exige el esclarecimiento de los hechos y garantizar cero impunidad por parte de las autoridades de… pic.twitter.com/mNzHogqt1u — Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) May 13, 2026

Tras el ataque, se espera que las autoridades de Chihuahua informen sobre las primeras diligencias, el levantamiento de indicios y las líneas de investigación. Por ahora, el dato confirmado es que la coordinadora morenista fue asesinada afuera de su domicilio en Valle de Allende.

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