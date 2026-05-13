¿Quién es Danna? La bailarina captada en video íntimo que causó la ruptura entre “El Pulpo” y Arleth

Un video filtrado en redes sociales ha puesto en el centro de la polémica a Alfredo “El Pulpo” Sánchez y su agrupación “El Pulpo y sus Teclados”. En las imágenes, que se viralizaron rápidamente este 12 de mayo, se observa al músico en una situación íntima y aparentemente desnudo junto a la bailarina Danna, lo que ha generado acusaciones de traición y ha marcado el fin definitivo de su relación con Arleth GM, su expareja y excolaboradora artística.

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¿Quiénes son los involucrados?

Alfredo “El Pulpo” Sánchez, originario de Ciudad del Carmen, Campeche, es el líder y vocalista del grupo “El Pulpo y sus Teclados”, una de las agrupaciones más reconocidas de la cumbia y música tropical mexicana, con gran seguimiento en estados como Tabasco, Veracruz y Yucatán. Conocido por su carisma en el escenario y sus shows llenos de baile, “El Pulpo” lleva décadas en la escena regional.

Arleth GM, también conocida como Arlett, es una bailarina originaria de Villahermosa, Tabasco. Durante más de ocho años fue la pareja sentimental de “El Pulpo”, su bailarina principal y figura clave en las presentaciones del grupo. La relación era tan pública que incluso se hablaba de planes de matrimonio.

Danna, o Dana, conocida también como Danna Tetelpan Dancer, es una bailarina originaria de Veracruz y otra de las integrantes del grupo. Hasta hace poco era amiga cercana de Arleth, con quien compartía escenario y confianza dentro de la agrupación.

Las imágenes muestran al músico en una situación íntima con Danna, bailarina del grupo y amiga cercana de Arleth GM. / Especial

El detonante de la polémica

El video filtrado, que según reportes proviene de cámaras de seguridad de una vivienda, muestra a “El Pulpo” y Danna en un momento comprometedor. La cercanía entre ambos y el hecho de que Danna fuera amiga y compañera de Arleth han desatado una ola de críticas en redes sociales, donde muchos hablan de traición e infidelidad.

Un video filtrado desató el escándalo alrededor de Alfredo “El Pulpo” Sánchez y su agrupación tropical.

Arleth GM rompió el silencio en sus redes y transmisiones en vivo. Afirmó que lo que se ve no se pregunta y confirmó que Danna hasta ayer era su amiga. Además, denunció que le tumbaron, hackearon o cerraron, sus cuentas y que le prohibieron usar su nombre artístico Arleth GM. Intentaron tumbarme, pero aquí estoy, declaró en uno de sus mensajes, dejando entrever que se sentía desplazada tanto personal como profesionalmente.

La respuesta de “El Pulpo”

Horas después, el propio Alfredo “El Pulpo” fue abordado por medios mientras estaba en compañía de Danna. En declaraciones públicas y durante una entrevista informal, confirmó que ya no sostenía ninguna relación sentimental con Arleth. Ya no mantenemos una relación amorosa, dijo de manera directa.

“El Pulpo” reconoció que ya no mantiene una relación amorosa con Arleth y afirmó que le cederá su nombre artístico. / Especial

En un gesto que ha sido interpretado de distintas formas, “El Pulpo” anunció que le regalaría el nombre artístico Arleth a su expareja como último acto de amor, permitiéndole usarlo libremente tras la separación. Arleth, por su parte, ya había anunciado su salida definitiva del grupo y de los escenarios, argumentando que a la vida venimos a ser felices y que la situación ya no le hacía bien.

La bailarina también confirmó que rompió su amistad con Danna y que no retomará ninguna relación sentimental con “El Pulpo”. El escándalo ha dividido a los seguidores de la agrupación: mientras unos apoyan a Arleth por su valentía al hablar, otros defienden al músico y ven en Danna a su nueva pareja.

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