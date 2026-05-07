Hombre ingiere químico y termina grave en un hospital de Chetumal

La tarde de este jueves en las inmediaciones de la colonia Rancho Los Monos, un hombre fue localizado tras haber atentado contra su propia vida mediante el consumo de potentes químicos agrícolas. El suceso tuvo lugar en una vivienda situada sobre la calle Laguna Om, con Tela.

La alerta se activó luego de que habitantes de la zona, alarmados por la situación en el domicilio, solicitaran la intervención inmediata de las autoridades a través de la línea de emergencias 911. Al lugar arribaron de manera prioritaria paramédicos del cuerpo de bomberos, quienes fueron los primeros en ingresar al inmueble.

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En el interior, encontraron al masculino completamente solo y tendido en el suelo, mostrando los estragos visibles de una intoxicación aguda. Se halló un envase de lo que presuntamente es fertilizante o herbicida, sustancias conocidas por su alta toxicidad y los daños irreversibles que suelen provocar en el sistema digestivo y los órganos vitales al ser ingeridas.

Paramédicos de la Unidad de Respuestas a Emergencias Médicas (UREM), tras una evaluación rápida en el sitio, confirmaron que el paciente se encontraba en una fase crítica de su organismo debido a la rápida absorción del veneno. El personal paramédico logró subir al hombre a la ambulancia para emprender un traslado a toda velocidad hacia el hospital, donde fue ingresado directamente al área de cuidados intensivos.

Testigos del operativo señalaron que el hombre ya no lograba articular palabra al momento de ser extraído de la vivienda.

Sobre las causas que pudieron motivar este fatídico acto, no se encontraron evidencias de cartas póstumas ni antecedentes de conflictos recientes que pudieran explicar la determinación del sujeto.