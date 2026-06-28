Automovilista termina dentro de una zanja pese a la señalización en Chetumal

La noche de este sábado, un automóvil color plata terminó con las llantas dentro de una zanja ubicada sobre la avenida San Salvador con Nápoles, pese a que en el sitio se encontraban visibles los señalamientos preventivos. El conductor, sorprendido por la situación, aseguró que “no la vio”, aunque las barreras viales estaban colocadas de manera clara para advertir a quienes circulaban por la zona.

El percance no dejó personas lesionadas, únicamente daños materiales en la unidad y la incomodidad de tener que ser auxiliado para sacar el vehículo de la zanja. La escena atrajo la atención de quienes pasaban por el lugar, generando comentarios y bromas sobre la falta de atención al volante. Algunos testigos señalaron que este tipo de situaciones son más comunes de lo que parece, pues la distracción y el exceso de confianza suelen ser factores que derivan en incidentes menores, aunque con consecuencias que pueden complicar la movilidad en la ciudad.

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La intervención de curiosos y vecinos permitió que el automóvil fuera retirado con relativa rapidez, evitando mayores afectaciones. Sin embargo, el hecho dejó en evidencia la necesidad de reforzar la cultura vial en Chetumal, donde la señalización muchas veces es ignorada por los conductores. Autoridades de tránsito han reiterado en diversas ocasiones que respetar las barreras y señalamientos es fundamental para prevenir accidentes, incluso aquellos que parecen inofensivos.

Conducir implica responsabilidad y concentración, pues basta un instante de descuido para terminar en situaciones que, aunque no graves, generan gastos, molestias y riesgos innecesarios. En esta ocasión, el despiste se convirtió en una anécdota que subraya un mensaje claro: más vale conducir con precaución que estrenar zanja en plena avenida.