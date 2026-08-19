Tragedia en Brasil: choque entre autobús y camión deja al menos 23 muertos en Paraná

Al menos 23 personas murieron y cuatro resultaron heridas durante la madrugada de este miércoles tras un fuerte accidente carretero ocurrido en el estado de Paraná, al sur de Brasil.

El choque se registró sobre la carretera BR-373, a la altura del municipio de Imbituva, cuando un camión presuntamente invadió el carril contrario y se impactó de frente contra un autobús.

De acuerdo con la información difundida por autoridades y la concesionaria de la vía, la unidad de pasajeros pertenecía a la Secretaría de Salud de Imbituva y transportaba pacientes que se dirigían a hospitales de la región.

¿Cómo ocurrió el accidente en Paraná?

Los primeros reportes señalan que el camión cruzó hacia el carril contrario, lo que provocó el choque frontal con el autobús.

La fuerza del impacto dejó al vehículo de pasajeros completamente destrozado y fuera de la carretera. Las imágenes difundidas muestran severos daños en la estructura de la unidad.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer con precisión qué provocó que el camión invadiera el otro carril y determinar responsabilidades.

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Autobús trasladaba pacientes a hospitales

Uno de los datos que aumenta la gravedad del caso es que el autobús estaba destinado al traslado de pacientes.

Según fuentes de la Policía Federal de Carreteras citadas por medios locales, las personas a bordo viajaban hacia distintos hospitales cercanos cuando ocurrió el accidente.

Hasta el momento, no se ha detallado públicamente la identidad de las víctimas ni el estado de salud de las cuatro personas lesionadas.

Carretera BR-373 permanece cerrada

La concesionaria Via Araucária informó durante la mañana que la autopista continuaba cerrada debido a las labores de emergencia y retiro de las unidades involucradas.

El cierre provocó varios kilómetros de tráfico en ambos sentidos. Equipos de rescate, seguridad y atención médica permanecieron en el lugar para atender a los heridos y realizar las maniobras necesarias.

VIDEO | Al menos 23 personas murieron y cinco resultaron heridas tras una colisión de frente entre un autobús que transportaba pacientes a hospitales cercanos y un camión, en el estado de Paraná, al sur de Brasil, según informan las autoridades.



📹 Policía Federal de Carreteras… pic.twitter.com/AdOS83Rfue — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 19, 2026

Gobernador de Paraná lamenta el accidente

El gobernador de Paraná, Ratinho Júnior, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas mediante un mensaje en redes sociales. También informó que las fuerzas de seguridad trabajan para esclarecer las causas del accidente.

El balance de 23 fallecidos y cuatro heridos se mantiene como preliminar mientras continúan las labores de identificación y las investigaciones sobre el choque.

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