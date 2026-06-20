Aparatoso choque en Chetumal deja cuantiosos daños y moviliza a cuerpos de emergencia

La mañana de este sábado se registró un fuerte accidente en el cruce de la calle Laguna de Bacalar con Rafael E. Melgar, donde dos vehículos colisionaron de manera aparatosa, dejando cuantiosos daños materiales y una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

En el percance se vieron involucrados una camioneta y un automóvil compacto. El impacto fue tan severo que una de las unidades podría ser declarada pérdida total.

Tras la colisión, la camioneta se proyectó contra la fachada de una vivienda que por las noches funciona como puesto de comida, arrasando con mobiliario, un tinglado, la reja y parte del concreto, además de derribar una palmera antes de detener su marcha.

El automóvil compacto, por su parte, quedó sobre la banqueta y también derribó una palmera. Las bolsas de aire se activaron tras el impacto, lo que ayudó a proteger a sus ocupantes.

En la camioneta viajaban un hombre y una mujer adultos mayores, quienes quedaron atrapados dentro de la unidad y tuvieron que ser rescatados por los cuerpos de emergencia. Posteriormente, fueron trasladados al hospital para su valoración médica.

En el vehículo compacto viajaban una mujer, un hombre adulto y dos menores de edad, quienes también recibieron atención de paramédicos en el lugar. Afortunadamente, no se reportaron terceros involucrados en el accidente, aunque los daños materiales fueron considerables.

Autoridades exhortaron a extremar precauciones al conducir y respetar los señalamientos de tránsito para evitar tragedias en las calles de la ciudad.