Gobierno de México entrega el Ex Ateneo Peninsular de Mérida al INAH para su conservación

El Gobierno de México oficializó la entrega de la custodia por destino del Ex Ateneo Peninsular, inmueble de propiedad federal ubicado en el Centro Histórico de Mérida, al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con el propósito de dar continuidad a los trabajos de restauración, conservación e investigación que se realizan en este histórico edificio.

El acuerdo fue publicado este martes 18 de agosto de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Bienes Nacionales y con el objetivo de garantizar el aprovechamiento adecuado del patrimonio inmobiliario de la Federación.

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La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, señaló que la asignación integral del inmueble al INAH permitirá fortalecer su función pública y garantizar la protección del edificio, además de ampliar las posibilidades para desarrollar actividades relacionadas con la investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural de Yucatán y del país.

¿Qué hay actualmente en el Ex Ateneo Peninsular?

El inmueble cuenta con una superficie total de 6 mil 532.956 metros cuadrados. En su planta baja, el INAH ya opera distintas instalaciones vinculadas con el patrimonio arqueológico recuperado durante los trabajos de salvamento realizados por el Tren Maya.

Entre estos espacios se encuentra un centro destinado al resguardo de bienes prehispánicos, además de laboratorios especializados para el análisis de los materiales arqueológicos y un museo dedicado a los resultados de las investigaciones y labores de protección del patrimonio realizadas durante este proyecto.

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Con la entrega de la custodia al INAH, también se contempla aprovechar la parte alta del edificio para desarrollar nuevas iniciativas relacionadas con la investigación, la protección jurídica y la difusión del patrimonio cultural.

Un edificio con siglos de historia en Mérida

El Ex Ateneo Peninsular es considerado uno de los monumentos históricos más representativos del Centro Histórico de Mérida. Sus antecedentes constructivos se remontan al siglo XVI, cuando el inmueble estuvo relacionado con el obispado de la ciudad y posteriormente con la Arquidiócesis de Yucatán.

Esta función se mantuvo hasta 1915, cuando el entonces gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, determinó darle un uso laico como centro público de formación cultural. Fue en ese contexto cuando el edificio adquirió el nombre de Ex Ateneo Peninsular con el que actualmente se le identifica.

Con la nueva asignación, el Gobierno de México busca garantizar la permanencia de las acciones de conservación y restauración, al tiempo que el inmueble podrá continuar funcionando como un espacio dedicado al estudio, resguardo y divulgación de la riqueza histórica y arqueológica de Yucatán.