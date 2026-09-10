Aseguran más de 8 millones de cigarros apócrifos en aduana de Lázaro Cárdenas

Autoridades federales aseguraron más de 8 millones de cigarros apócrifos en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, informó el Gabinete de Seguridad federal a través de su cuenta de X.

El cargamento procedía de Hong Kong, China, y había sido declarado ante las autoridades como cajas de papel para comida, de acuerdo con la información oficial.

En el operativo participaron elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

¿Cómo detectaron los cigarros apócrifos en Lázaro Cárdenas?

El Gabinete de Seguridad explicó que el aseguramiento fue resultado de trabajos de inteligencia, análisis de riesgo y seguimiento operativo.

Estas labores permitieron identificar la operación y revisar el cargamento antes de que la mercancía ingresara al país.

Durante la inspección, las autoridades localizaron los cigarros ocultos dentro del embarque que estaba registrado con una descripción distinta.

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Cargamento procedía de Hong Kong

La información oficial señala que la mercancía tuvo como origen Hong Kong y que su contenido había sido declarado como cajas de papel destinadas a alimentos.

Las autoridades no detallaron el valor comercial estimado de los más de 8 millones de cigarros asegurados ni informaron sobre personas detenidas relacionadas con el cargamento.

Tampoco se precisó la marca de los productos apócrifos o su destino final dentro de México.

En la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, personal de @AduanasMx , @SEMAR_mx y @SSPCMexico aseguró más de 8 millones de cigarros apócrifos ocultos en un cargamento procedente de Hong Kong, China, que había sido declarado como cajas de papel para comida.



La detección fue… pic.twitter.com/X4o77SFsvu — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 10, 2026

Gobierno federal refuerza controles contra contrabando

El Gabinete de Seguridad señaló que este tipo de acciones busca fortalecer los controles en las aduanas mexicanas y evitar el ingreso de mercancía ilícita.

El operativo también forma parte de las medidas contra el contrabando y la evasión fiscal, debido al impacto que puede representar la introducción irregular de productos que no cumplen con las disposiciones correspondientes.

Los cigarros asegurados quedaron bajo resguardo de las autoridades para continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades relacionadas con la importación.

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