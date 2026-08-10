¿Jaguar u ocelote? Cámaras captan a un felino en la Región 15 de Tulum: VIDEO

Un felino silvestre fue captado durante la madrugada por cámaras de videovigilancia mientras recorría una zona habitacional de la Región 15, hecho que generó inquietud entre residentes, quienes solicitaron la intervención de autoridades ambientales y de seguridad para determinar si se trata de un jaguar u otra especie y prevenir posibles incidentes.

El ejemplar quedó registrado por los dispositivos instalados en un condominio del sector. Propietarios señalaron que descubrieron su presencia al revisar los movimientos detectados durante la madrugada y observaron al animal desplazándose cerca de las viviendas, aparentemente sin mostrar comportamiento agresivo.

Noticia Destacada ¡De película! Hombre de Cancún enfrenta a un cocodrilo para intentar salvar a un gato: VIDEO

Arturo Montes, residente de la zona, explicó que el felino fue visto en las inmediaciones del conjunto habitacional, situación que generó preocupación debido a que en el área viven familias y algunas personas salen de sus domicilios desde tempranas horas. Por ello, pidió que especialistas inspeccionen el sitio y determinen las medidas pertinentes.

Hasta el momento no se han reportado ataques contra personas relacionados con el ejemplar, ni se tiene conocimiento de agresiones recientes de jaguares hacia habitantes de Tulum.

Constanza Prieto, otra vecina, consideró necesario realizar recorridos preventivos para establecer si el animal permanece en los alrededores. Señaló que la intención de los residentes es evitar que el felino resulte lastimado y, en caso de ser necesario, trasladarlo hacia una zona selvática alejada de los asentamientos.

Noticia Destacada Jaguar es captado por cámara trampa a 200 metros de la zona arqueológica de Tulum

Algunos habitantes pusieron en duda que se trate de un jaguar y plantearon la posibilidad de que sea un ocelote, debido al tamaño y la apariencia del ejemplar observados en las imágenes.

Un residente que prefirió reservar su identidad señaló que las características físicas del animal generaron dudas entre los vecinos, por lo que consideró necesario que personal especializado analice las grabaciones para establecer la especie.

La oscuridad y la calidad de los videos impiden determinar con certeza la identidad del felino únicamente mediante las imágenes. Ante ello, habitantes de la Región 15 solicitaron la presencia de autoridades ambientales y de Seguridad, así como recorridos en el área para verificar si continúa desplazándose por el sector.

Los residentes reiteraron que buscan prevenir riesgos tanto para la población como para el animal y que, si los especialistas determinan que es necesario, se realice su captura conforme a los protocolos correspondientes y su traslado a una zona segura de selva.