Beca Benito Juárez 2026 en Yucatán: estos son los requisitos para nuevos beneficiarios y recibir mil 900 pesos bimestrales

Con el inicio del ciclo escolar 2026-2027, estudiantes de preparatoria de Yucatán podrán solicitar por primera vez la Beca Benito Juárez de Educación Media Superior, uno de los apoyos del Gobierno federal dirigido a jóvenes que cursan el bachillerato.

El periodo para realizar el registro de nuevos beneficiarios será del 21 al 30 de septiembre, de acuerdo con la información de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El apoyo consiste en 1,900 pesos bimestrales para estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos.

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¿Quiénes pueden solicitar la Beca Benito Juárez en Yucatán?

La beca está dirigida a estudiantes de hasta 25 años cumplidos que se encuentren inscritos en el ciclo escolar 2026-2027 en una institución de Educación Media Superior.

Para realizar la solicitud será necesario contar previamente con determinada información personal y escolar, además de documentación digitalizada.

Requisitos para estudiantes de preparatoria

Los jóvenes que deseen registrarse a la Beca Benito Juárez de Educación Media Superior deberán tener a la mano:

CURP certificada.

Cuenta activa de Llave MX a nombre del estudiante.

a nombre del estudiante. Número de celular y correo electrónico personales, vigentes y de uso habitual.

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la preparatoria donde estudian.

de la preparatoria donde estudian. Comprobante de domicilio digitalizado en formato PDF, JPG o PNG, con un peso máximo de 3 MB.

En el caso de los menores de edad, también será necesario proporcionar la CURP certificada de la madre, padre, tutora o tutor, así como una identificación oficial digitalizada y sus datos de contacto.

Para los estudiantes mayores de edad, registrar los datos de una persona tutora será opcional.

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¿Cómo hacer el registro de la Beca Benito Juárez 2026?

Durante el periodo establecido, del 21 al 30 de septiembre, la solicitud deberá realizarse mediante el portal oficial de la Beca Benito Juárez.

El primer paso será ingresar con la cuenta Llave MX del estudiante. En caso de no contar con ella, podrá crearse desde el mismo portal utilizando la CURP.

Después de iniciar sesión, el estudiante deberá proporcionar la CCT de su escuela y completar la información relacionada con el plantel, como turno, periodo y grado que cursa.

Posteriormente tendrá que registrar los datos de su domicilio, aceptar el aviso de privacidad y, cuando corresponda, incorporar la información de la madre, padre, tutora o tutor.

Una vez que todos los datos hayan sido enviados correctamente, el sistema generará un folio de registro, que deberá conservarse para consultar posteriormente el resultado de la solicitud.

¿Cuándo entregarán la tarjeta y los 1,900 pesos?

Después de que concluya el periodo de registro, las solicitudes serán evaluadas para determinar cuáles estudiantes cumplen con los criterios de incorporación al programa.

Posteriormente se darán a conocer los folios de las solicitudes aceptadas y comenzará el proceso para entregar a los nuevos beneficiarios su tarjeta del Banco del Bienestar.

Una vez que la tarjeta sea entregada y se complete el proceso de incorporación, se realizará el depósito correspondiente de 1,900 pesos cada bimestre.