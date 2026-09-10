La Casa de los Famosos México: Yahir sorprendió al revelar que llegó a robar en tiendas para darle de comer a su familia

El cantante se ha convertido en una de las grandes sorpresas de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, al ser uno de los rivales más fuertes y que ha logrado abrir su corazón revelando detalles de su vida personal que han tocado el corazón de sus compañeros y los fans.

Dentro de las cosas que ha revelado el cantante, se encuentra uno de los momentos más complicados que pasó en su juventud, antes de llegar a la fama, situación que dejó a todos con la boca abierta.

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Yahir reveló detalles de su infancia que han sorprendido a todos

El cantante habló de la forma en que su vida cambió de forma definitiva cuando se convirtió en padre a los 19 años, pues en ese tiempo no había el dinero suficiente y los trabajos apenas le daban lo necesario para poder sobrevivir.

"Siento que mi capacidad de ser papá, aunque me agarró bien morro, a los 19 años, ha sido la bendición más grande de mi vida... ya trabajábamos en las franquicias; yo trabajaba en el Dominos, mi pareja también. Llegamos a Tijuana y, con toda la sinceridad y la humildad del mundo, tenía que entrar al súper a robarme algunas cosas. Ya no eres tú; a ver cómo le haces. Cuando nace ese amor, vas a hacer hasta lo imposible, estés o no estés en el momento, para sacar adelante a tu hijo".

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Recordemos que, Yahir tiene dos hijos, su primogénito es Othon, mientras que su segundo retoño es Ian, quien llegó cuando el cantante ya era mayor.

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