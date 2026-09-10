Realizan dos cateos por presunto narcomenudeo en distintos puntos de Cancún

Un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad se desplegó este jueves en distintos puntos de Cancún, como parte de investigaciones relacionadas con el presunto delito de narcomenudeo, con cateos realizados de manera simultánea en las supermanzanas 528 y 93.

Uno de los principales puntos de intervención fue el establecimiento Butter Pink Café, ubicado sobre la avenida Cancún, en la Supermanzana 528, dentro del fraccionamiento Andalucía, donde elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, adscritos a la unidad de narcomenudeo, ingresaron para realizar una diligencia de cateo.

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El operativo contó con la participación y apoyo de elementos del Ejército Mexicano, Marina y Guardia Nacional, quienes mantuvieron presencia en los alrededores del inmueble mientras se desarrollaban las diligencias.

Durante el cateo fue detenido un joven de aproximadamente 25 años de edad, quien quedó a disposición de las autoridades para el seguimiento de las investigaciones. Asimismo, fueron aseguradas diversas dosis de presuntos estupefacientes, cuyo tipo y cantidad no han sido precisados oficialmente.

Debido al despliegue de las fuerzas de seguridad, la circulación vehicular sobre la avenida Cancún fue delimitada a un solo carril en la zona donde se desarrollaba el operativo, mientras los agentes realizaban las diligencias correspondientes.

Una vez concluidas las acciones en el establecimiento, el inmueble quedó asegurado y bajo resguardo de la autoridad, con sellos colocados por la Fiscalía General del Estado, como parte de las actuaciones derivadas de la investigación.

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De manera paralela, otro grupo de autoridades llevó a cabo un segundo cateo en la calle 56, entre las calles 95 y 97, de la Supermanzana 93, también relacionado con una investigación por presunto narcomenudeo.

En este punto, los elementos de seguridad acordonaron la vialidad para permitir que el personal encargado de las diligencias pudiera trabajar en el sitio y realizar las inspecciones correspondientes.

Hasta el momento no se ha confirmado si durante este segundo cateo fueron aseguradas sustancias o si hubo personas detenidas, por lo que se espera que las autoridades proporcionen mayor información conforme avancen las investigaciones.