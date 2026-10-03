Habitantes de Isla Mujeres piden ampliar investigación por observaciones de Aseqroo

Habitantes de Isla Mujeres reaccionaron con molestia ante las observaciones por 58 millones 925 mil 770 pesos detectadas por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) durante la revisión de 26 obras ejecutadas en el 2024 por la administración de Atenea Gómez Ricalde, cuyos trabajos representaron una inversión de 205.5 millones.

Los ciudadanos, consultados sobre el tema, que ya comenzó a circular en redes sociales, pidieron que las autoridades fiscalizadoras amplíen las pesquisas y realicen verificaciones en los proyectos señalados.

Orlando Sales consideró necesario que la Auditoría Superior de Quintana Roo lleve a cabo una inspección de campo más amplia, al señalar que, desde su perspectiva, algunas construcciones podrían haber tenido costos superiores a los que correspondían.

Roberto Coyoc pidió que las pesquisas no se limiten al ejercicio 2024 y que también se revise el manejo de los recursos durante el 2025 y el 2026. Cuestionó qué ocurrió con una denuncia relacionada con el exalcalde Juan Carrillo, a la que se habría dado seguimiento desde el área Jurídica del Gobierno municipal en el 2022.

Emilio Sosa, exregidor, sostuvo que, en caso de acreditarse anomalías, también deberían revisarse las responsabilidades de los Concejales que participaron en las decisiones de la administración municipal.

Arcadio Pérez extendió sus señalamientos hacia la gobernadora Mara Lezama, a quien acusó de presuntamente proteger los intereses de Aguakan. También pidió indagar a funcionarios estatales y municipales.

Las irregularidades

De acuerdo con el informe correspondiente a la auditoría número “24-AEMF-A-GOB-095-181”, relativa al cumplimiento financiero de los gastos públicos del 2024, la Aseqroo detectó irregularidades en la integración de documentos de respaldo de varias de las 26 obras revisadas.

El informe señala que se realizaron 20 observaciones, de las cuales 14 fueron solventadas, mientras que cinco derivaron en Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y una en recomendación.

Las anomalías financieras identificadas durante la revisión involucraron inicialmente 10 millones 288 mil 125.20 pesos. De acuerdo con el documento, la mayor parte de esa cantidad fue solventada durante el proceso de fiscalización, quedando 150 mil 400 vinculados a una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Entre los trabajos inspeccionados se encuentran la pavimentación de calles en Ciudad Mujeres, alumbrado, equipamiento de la unidad de transferencia de la zona insular, ampliación de baños y obras en el parque Zazil-Ha, un dispensario médico en Francisco May, rehabilitación del refugio anticiclónico, mejoras en oficinas de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Turismo, cárcamos pluviales y el Centro de Comando C2 en Punta Sam, entre otras.

Durante el 2024, el Gobierno de Isla Mujeres ejerció recursos por mil 100 millones 600 mil 185.55 pesos, de los cuales la Auditoría revisó una muestra equivalente al 71.33%, según el informe.

Dentro de las observaciones también se señala la falta de documentación comprobatoria y justificativa de erogaciones por 9 millones 592 mil 125.20 pesos.

La fiscalización incluyó además la verificación física de los proyectos, en la que se reportaron anomalías relacionadas con los trabajos ejecutados.

El monto de 58 millones 925 mil 770 pesos referido por habitantes y en versiones que circulan sobre el caso deberá distinguirse de las cantidades específicas consignadas en las observaciones financieras del informe, a fin de determinar con precisión su origen y alcance.

El informe citado no señala que exista una determinación de responsabilidad penal o un desfalco por 58 millones 925 mil 770 pesos. Las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria corresponden a procedimientos derivados de las observaciones de fiscalización y deberán seguir su trámite ante las autoridades competentes.