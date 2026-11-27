El locutor de radio, Mariano Osorio, director de Joya 93.7, se pronunció sobre las acusaciones de abuso sexual infantil que la escritora Ximena Santaolalla hizo contra su padrastro, Francisco Aguirre Gómez, expresidente de Grupo Radio Centro, en un mensaje que ha generado cuestionamientos por su postura respecto a la responsabilidad de la empresa.

Durante su programa de radio, el comunicador manifestó su solidaridad con Santaolalla y reconoció la dificultad que representa denunciar públicamente hechos de violencia sexual ocurridos durante la infancia.

Sin embargo, también retomó el posicionamiento de Grupo Radio Centro, que considera los señalamientos contra Aguirre Gómez como un asunto de carácter personal.

¿Qué dijo Mariano Osorio sobre el caso Ximena Santaolalla?

El conductor expresó su respaldo a la escritora y reconoció las consecuencias emocionales que pueden experimentar las personas que denuncian agresiones sexuales después de varios años.

"Quiero expresar mi profundo respeto y mi más sincera, más sentida solidaridad a Ximena y a todas las personas que han vivido cualquier forma de violencia o abuso sexual", declaró.

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Osorio también sostuvo que hacer pública una experiencia de abuso requiere enfrentar dificultades personales y familiares.

Como director de Joya 93.7, aseguró que los valores de respeto, dignidad e integridad seguirán presentes en su trabajo y en los contenidos de la estación.

Mariano Osorio retoma postura de Radio Centro sobre Francisco Aguirre

El comunicador recordó que Francisco Aguirre Gómez renunció a la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Radio Centro el pasado 18 de noviembre y que actualmente no ocupa cargos directivos.

Asimismo, señaló que corresponde al empresario responder personalmente por las acusaciones en su contra.

Osorio defendió la continuidad de las actividades de la radiodifusora y destacó el trabajo de los empleados que forman parte de sus distintas estaciones.

Este posicionamiento se produce en medio de las críticas hacia Grupo Radio Centro por considerar que los señalamientos contra su expresidente corresponden exclusivamente a su ámbito personal.

Ximena Santaolalla pide una reparación social a Grupo Radio Centro

Tras el comunicado de la empresa, Santaolalla consideró insuficiente la respuesta institucional y solicitó una reparación social mediante espacios de información sobre la violencia sexual infantil.

La escritora denunció públicamente que sufrió presuntos abusos sexuales de Francisco Aguirre Gómez entre los cinco y los 14 años de edad.

https://t.co/hYoDg40ODQ — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) November 26, 2026

Su testimonio provocó expresiones de solidaridad de periodistas, escritoras y figuras públicas, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las acusaciones contra Francisco Aguirre Gómez permanecen como señalamientos públicos y no constituyen una determinación judicial sobre su responsabilidad.

Hasta el momento, el debate también se ha centrado en la respuesta de las instituciones y los medios de comunicación ante las denuncias de violencia sexual infantil.

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