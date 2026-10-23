Marea alta devora las playas de Isla Blanca y Cabo Catoche; propietarios de predios piden frenar la erosión

La marea alta comenzó a devorar varios tramos de playa en Cabo Catoche y la zona continental de Isla Mujeres, donde el avance del mar derriba árboles al socavar sus raíces, denunciaron pescadores que acampan en la zona. Ante esta situación, propietarios de predios colindantes con la zona federal, Arturo, Pablo y Lorenzo, urgieron a gestionar la construcción de dunas de contención para frenar la erosión.

En la franja costera se observan restos de madera y raíces arrancadas, así como plantas completas derribadas durante temporales anteriores. El deterioro abarca desde el cayo Cahum hasta Cabo Catoche, donde se registra la mayor afectación de los últimos 30 años, afirmó Arturo, familiar de uno de los propietarios de terrenos cercanos a Boca Iglesia.

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El entrevistado propuso aplicar en ese sector el Manual para la restauración de Dunas Costeras de la Península de Yucatán, publicado en el 2022 por diversas instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras. El documento reúne recomendaciones basadas en estudios para contener el desgaste del litoral.

Pablo, cuidador de un predio, estimó que Isla Blanca habría perdido alrededor del 10 por ciento de su superficie arenosa a lo largo de 13.5 kilómetros de costa, desde el último hotel de Costa Mujeres. Explicó que la combinación de condiciones meteorológicas adversas y mareas altas arrastra varios metros de arena, aunque durante los meses posteriores ocurre cierta recuperación que resulta insuficiente para alcanzar las dimensiones de hace tres décadas.

El presidente de la Asociación de Colonos de Isla Blanca, Carlos Castells, ya había expuesto esta problemática después de la pandemia, cuando recorrió un tramo afectado cercano a su propiedad. Durante esa visita mostró cómo el mar había alcanzado las cercas de varios inmuebles, entre ellos terrenos perjudicados por el avance del agua.

Lorenzo, vecino del lugar, solicitó a los tres niveles de Gobierno preparar un plan de contingencia para evitar mayores pérdidas patrimoniales y preservar la franja costera de Isla Blanca hasta Cabo Catoche.

De acuerdo con las tablas de predicción de la Secretaría de Marina, mediante la Estación Mareográfica de Isla Mujeres, las pleamares alcanzan habitualmente entre 35 y 40 centímetros por encima del Nivel de Bajamar Media Inferior (NBMI). Las amplitudes suelen ser reducidas debido a las características del mar Caribe.

Sin embargo, estas elevaciones pueden intensificar sus efectos cuando coinciden con temporales, huracanes o eventos de norte, capaces de arrastrar grandes cantidades de arena. Un fenómeno de este tipo ocurrió la semana pasada en Playa Norte, donde se registró una afectación considerable.

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La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) explica que las mareas responden principalmente a la influencia gravitacional de la Luna y el Sol. En el Caribe, este proceso natural también influye en la dinámica del litoral.

En lo que va del mes se registraron cuatro episodios de marea alta, con niveles máximos los días 9, 10, 11 y 12. La siguiente pleamar está prevista para el día 26.