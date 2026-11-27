De las 218 personas que han muerto en siniestros de tránsito en Yucatán en lo que va de 2026, 114 eran motociclistas. Con ese saldo, organizaciones civiles y especialistas en movilidad entregaron al Gobierno estatal un paquete de cinco propuestas que incluye exigir cascos certificados, ajustar los límites de velocidad y rediseñar cruces peligrosos en la zona metropolitana de Mérida.

El Laboratorio Urbano de la Universidad Modelo, el Observatorio de la Movilidad Sostenible de Mérida, Haciendo Ciudad, Cicloturixes y la Coalición de Movilidad Segura en Yucatán figuran entre los firmantes.

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Propuestas y modificaciones

Plantean reformar el Reglamento de Tránsito estatal para ajustar los límites de velocidad a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. También piden que el casco certificado sea obligatorio para quienes conducen motocicletas y para sus acompañantes. La reforma incluiría reglas para los patines eléctricos y otros vehículos de movilidad personal.

El documento propone clasificar las motos por cilindrada y nivel de riesgo para aplicar restricciones diferenciadas en vías de alta velocidad. Entre 2010 y 2025, el número de unidades en Yucatán pasó de 84 mil 684 a 315 mil 669, según las cifras reunidas por las organizaciones.

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Otra de las peticiones es instalar, en un plazo máximo de 60 días, el Comité Estatal de Movilidad y Seguridad y el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Seguridad Vial.

Los firmantes sostienen que ambos organismos están previstos en la legislación y siguen pendientes. Piden incorporar a colectivos ciclistas, víctimas de siniestros y especialistas, así como aprovechar los diagnósticos de universidades y organizaciones locales.

Para reforzar la vigilancia, los colectivos solicitan más agentes viales capacitados y el uso de radares y cámaras para detectar excesos de velocidad. También plantean un registro único de personas lesionadas y fallecidas, además de auditorías e inspecciones de seguridad para obras y desarrollos nuevos. El documento consigna 9 mil 360 siniestros en zonas urbanas y suburbanas del estado durante 2025, un aumento de 10.8 por ciento frente al año anterior.

Recursos para reordenar la infraestructura

En materia de presupuesto, proponen reservar recursos para infraestructura y prevención. Uno de los destinos sería el rediseño de cruces peligrosos en la zona metropolitana de Mérida.

La quinta medida es crear una instancia que coordine la política de seguridad vial. Las atribuciones se reparten actualmente entre dependencias estatales de seguridad, movilidad, transporte y salud, además de las policías municipales.

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A juicio de los firmantes, esa dispersión dificulta la coordinación. Por eso piden que la instancia cuente con personal especializado, presupuesto propio y metas verificables para reducir las muertes y las lesiones graves.

Las organizaciones solicitaron al Gobierno estatal convocar mesas de trabajo para definir cómo se aplicarían las medidas.