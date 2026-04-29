Rastro de Isla Mujeres opera sin modernización desde hace 30 años; tablajeros invertirán en paneles solares

El rastro municipal de Isla Mujeres no ha recibido recursos en aproximadamente 30 años para modernizar sus instalaciones, según antiguos carniceros; los tablajeros se preparan para instalar paneles solares en el edificio principal con una inversión propia de 80 mil pesos.

El sitio opera con un promedio de 20 sacrificios de cerdos a la semana, de acuerdo con permisos del Gobierno local y el protocolo sanitario vigente.

Uno de los trabajadores del área indicó que diariamente se sacrifican de dos a tres animales, y los sábados la cifra se duplica, debido a la venta de cochinita en distintos puntos de la isla durante el domingo. La comercialización de carne fresca se realiza en cuatro sitios, en medio de una fuerte competencia con tres sucursales de cadenas y un establecimiento regional especializado en productos cárnicos.

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De acuerdo con lo observado durante un recorrido, el deterioro del rastro es evidente; hay tres pequeños establos para caballos, de los cuales solo uno estaba ocupado.

En otra área se detectó la presencia de aves de corral en el lado noreste del predio, mientras que al sureste se ubican los sitios para porcinos, donde llega regularmente un lote quincenal para el suministro local. Este esquema de operación se ha mantenido durante años.

Respecto a la solicitud de clausura por parte de algunos sectores de la población, quienes señalan presunto incumplimiento de normas sanitarias, la autoridad municipal ofreció en su momento reforzar los protocolos internos para garantizar el abasto de alimentos en condiciones adecuadas.

Con una inversión propia de $80 mil, tablajeros colocarán paneles solares en el sitio / Ovidio López

Aunque el Ayuntamiento no ha presentado un proyecto de modernización, fuentes de la Comuna señalaron que el inmueble continúa en funcionamiento; sin embargo, reconocieron la necesidad de contar con la evaluación de especialistas para determinar una posible ampliación y actualización.

El sector empresarial también ha planteado la construcción de un complejo en el sitio para el suministro de carne en canal, bajo la norma Tipo Inspección Federal en México, la cual garantiza altos estándares de inocuidad y calidad higiénico-sanitaria, certificada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

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El establecimiento podría integrarse a un esquema de inspección permanente, asegurando productos libres de contaminantes, aptos para consumo nacional y exportación, especialmente considerando la demanda de visitantes que degustan estos alimentos. Contaría con un sello oficial verde que garantiza la trazabilidad.

Bartolo Euán, residente, comentó que ya no percibe ruidos durante la madrugada por la matanza de cerdos, ya que ahora se realiza entre las 20:00 y 21:00 horas, según el personal del lugar, con el fin de evitar afectaciones. De manera ocasional, dijo, se perciben malos olores generados por los desechos cuando no se retiran a tiempo.