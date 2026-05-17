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Quintana Roo / Isla Mujeres

Evacúan de crucero a turista de 72 años por emergencia médica; la trasladan a Cancún

Una turista extranjera de 72 años fue evacuada de un crucero a varios kilómetros de Isla Mujeres, luego de presentar pérdida parcial de movilidad y de conciencia, siendo trasladada a un hospital de Cancún.

Ovidio López

Por Ovidio López

17 de may de 2026

1 min

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La evacuación se realizó durante la noche, tras una llamada de emergencia desde un crucero
La evacuación se realizó durante la noche, tras una llamada de emergencia desde un crucero / Especial

Una pasajera de un crucero fue transbordada a varios kilómetros de Isla Mujeres para ser trasladada a Puerto Juárez para recibir atención médica especializada en un hospital de Cancún, informó el alto mando de la Quinta Región Naval.

El operativo se llevó a cabo en la noche del sábado, después de recibir la Armada de México una llamada de emergencia desde un crucero turístico, solicitando la evacuación médica de una extranjera de 72 años, quien sufrió pérdida parcial de movilidad y de conciencia.

Por lo anterior, se ordenó a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Isla Mujeres, el zarpe inmediato de una embarcación tipo Defender con personal de Sanidad Naval a bordo, con el objetivo de salvaguardar la vida humana en el mar.

Al arribar al punto de la emergencia, se efectuó la revisión y evacuación de dicha persona, quien fue trasladada a Puerto Juárez, donde fue recibida por una ambulancia particular, para llevarla a un hospital en Cancún y continuar con su atención médica especializada.

Este tipo de emergencia médica, es la tercera en lo que va del año cuando cruceros que salen de Cozumel o con destino a esa isla, en sus itinerarios en el recorrido en el Caribe, deciden acercarse a cinco kilómetros de Isla Mujres para realizar el transbordo.