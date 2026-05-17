Asamblea de Testigos de Jehová reúne a 12 mil en Campeche

En medio de un panorama social marcado por la inseguridad, los suicidios, la violencia intrafamiliar y la incertidumbre económica, los Testigos de Jehová aseguraron que muchas de las problemáticas que actualmente enfrenta la sociedad ya habían sido anticipadas en la Biblia y que la única forma de afrontarlas es mediante la aplicación de los principios y enseñanzas de la palabra de Dios.

Este fin de semana inició en Campeche la serie anual de asambleas mundiales 2026 con el tema “Felices para siempre”, evento religioso que reúne a más de 12 mil asistentes provenientes de 10 de los 13 municipios del Estado durante tres fines de semana consecutivos en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Campeche XXI.

Noticia Destacada Campeche:Se duerme y destroza un Ko'ox en la avenida Gobernadores

Isaac Leciano Heredia, portavoz de los Testigos de Jehová en Campeche, explicó que el objetivo principal de esta asamblea es ayudar a las personas a encontrar la verdadera felicidad y mantenerse firmes ante las dificultades actuales mediante la orientación bíblica.

A través de conferencias, entrevistas y materiales audiovisuales, se busca demostrar cómo las enseñanzas de Jesucristo continúan siendo útiles para enfrentar violencia, depresión, inseguridad y crisis familiares.

El programa gratuito y abierto al público se desarrolla de viernes a domingo en horarios de 9:20 a 16:00 horas, e incluye la presentación de los episodios 4, 5 y 6 de la serie audiovisual “Las Buenas Noticias según Jesús”, basada en los relatos bíblicos sobre la vida y ministerio de Jesucristo.

Además del mensaje espiritual, se prevé una derrama económica importante para la capital campechana por la llegada de miles de visitantes, lo que incrementa la demanda de hoteles, restaurantes, transporte y comercios locales.

Los Testigos de Jehová reiteraron la invitación a la ciudadanía para asistir, insistiendo en que la Biblia ofrece herramientas prácticas para enfrentar las dificultades actuales y encontrar estabilidad emocional y espiritual en tiempos complejos.