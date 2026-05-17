Yucatán se integra al IMSS-Bienestar y garantiza atención médica gratuita a personas sin seguridad social

La incorporación de IMSS-Bienestar en Yucatán representa un cambio en la administración y operación de los servicios públicos de salud, con el objetivo de garantizar atención médica gratuita a personas sin seguridad social.

Con este modelo, hospitales y centros de salud estatales pasan a coordinarse con la federación para fortalecer el acceso a consultas, medicamentos, estudios y cirugías en todo el estado.

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Oficialmente, durante la inauguración del nuevo Hospital Agustín O'Horán de Mérida, el gobernador Joaquín Díaz Mena firmó la integración de Yucatán al sistema federal.

Autoridades estatales y federales han señalado que el modelo busca reducir el rezago en atención médica y mejorar la cobertura en comunidades alejadas, donde históricamente han existido carencias de especialistas y medicamentos.

Además, el esquema pretende homologar servicios y garantizar que la atención sea universal, sin importar la situación económica de los pacientes.

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La adhesión de Yucatán al sistema IMSS-Bienestar también marca una nueva etapa en la política de salud pública del estado, al integrarse a la estrategia nacional impulsada por el gobierno federal.

Con ello, se espera una mayor coordinación entre instituciones y una ampliación de los programas preventivos y de atención médica para miles de yucatecos.