“El nuevo O'Horán no parte de cero”: Alejandro Svarch reconoce legado médico del antiguo hospital de Mérida

Durante la inauguración del nuevo Hospital Agustín O'Horán de Mérida, el director general de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, afirmó que la apertura del nosocomio representa “algo más grande que un hospital”, al destacar que se trata de una obra que marcará una nueva etapa para la transformación de la salud pública en Yucatán.

El funcionario señaló que el nuevo Hospital Agustín O'Horán fue concebido como el hospital más grande del Sureste mexicano y de Centroamérica, con infraestructura moderna, equipamiento de última tecnología y capacidad para fortalecer la atención médica especializada para miles de yucatecos.

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Durante su mensaje, Svarch recordó la historia y legado de generaciones de médicos, médicas y personal de salud que formaron parte del antiguo O'Horán, indicando que esa memoria permanecerá viva en el nuevo complejo hospitalario ubicado al Sur de Mérida.

“Este hospital no parte de cero, sino con años de historia”, expresó al asegurar que el nuevo nosocomio honrará ese legado y también contribuirá a la formación de nuevos especialistas.

El titular del IMSS-Bienestar destacó que el proyecto representa una nueva etapa con financiamiento público para garantizar el acceso a la salud de los yucatecos, mediante una inversión superior a los 5 mil millones de pesos.

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El nuevo Hospital Agustín O'Horán contará con 667 camas y 83 especialidades médicas, entre ellas Cardiología, Pediatría, Neurología, Ginecología, Gastroenterología, Oftalmología y Medicina General.

Además, tendrá 81 consultorios de especialidad, sala de emergencias, zona de tococirugía, áreas de geriatría, medicina preventiva y epidemiología.

La infraestructura también incluye un área de autopsias alejada del edificio principal, así como espacios destinados a recursos humanos, oficinas administrativas, control financiero y contabilidad, con el objetivo de fortalecer la operación integral del hospital y mejorar la atención médica en la entidad.