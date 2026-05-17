Falla en elevador deja cuatro atrapados y un lesionado en Playa del Carmen

Una persona fue trasladado a un hospital para recibir atención médica al caer de un segundo piso mientras realizaba trabajos de mantenimiento de un elevador de un edificio, y cuatro personas fueron rescatadas al quedar atrapadas al interior del elevador entre el primer y segundo piso de un edificio departamental en esta ciudad de Playa de Carmen.

De acuerdo a información de Protección Civil los hechos ocurrieron en edificio ubicado sobre la calle 40 de la colonia centro de esta ciudad de Playa del Carmen, donde elementos de Protección Civil realizaron el rescate de cuatro personas.

Noticia Destacada Doce personas quedan atrapadas en elevador de hotel en Playa del Carmen

Los elementos de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos de Playa del Carmen luego recibir el reporte brindaron atención oportuna en distintos servicios de emergencia registrados en las últimas horas.

Las autoridades informaron que gracias al trabajo coordinado se llevaron a cabo maniobras para abrir el elevador y poner a salvo a las personas, aunque salieron ilesos, sin embargo, se llevaron tremendo susto.

Mientras que una persona que se cayó de un segundo piso mientras realizaba trabajos de mantenimiento, tras la valoración inicial, el paciente fue inmovilizado bajo protocolos prehospitalarios para descartar posibles lesiones y posteriormente trasladado a un hospital para su atención médica.