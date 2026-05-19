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Quintana Roo / Isla Mujeres

Marina traslada a presunto infractor de Isla Mujeres a Puerto Juárez

La Secretaría de Marina, a través de la Quinta Región Naval, trasladó vía marítima a un presunto infractor de la ley desde Isla Mujeres hasta Puerto Juárez, a solicitud de Seguridad Pública municipal.

Ovidio López

Por Ovidio López

19 de may de 2026

1 min

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La persona fue acompañada en todo momento por autoridades municipales durante el traslado
La persona fue acompañada en todo momento por autoridades municipales durante el traslado / Especial

El equipo de rescate de la Quinta Región trasladó a un presunto infractor de la ley, a solicitud de Seguridad Pública municipal, a Puerto Juárez, para continuar con su proceso legal, informó el alto mando naval.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de MMarina traslada a presunto infractor de Isla Mujeres a Puerto Juárezéxico, agregó, por conducto de la Quinta Región Naval, brindó apoyo a la institución policial de Isla Mujeres, con el traslado vía marítima del presunto infractor.

Los detenidos fueron identi ficados como Porfirio “N”, Neyda “N”, y Norma “N”

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Lo anterior, se llevó a cabo después de recibir una llamada para solicitar el apoyo, por lo que se ordenó el zarpe de una Patrulla Interceptora de este Mando Naval para trasladar a citada persona a Puerto Juárez, quien fue acompañada por las autoridades correspondientes, en todo momento.

Desde el sexenio pasado comenzó el apoyo policial para trasladar a personas que habrían cometido delitos en contra de los ciudadanos isleño, antes se hacía en los barcos de ruta.

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