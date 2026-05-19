Marina traslada a presunto infractor de Isla Mujeres a Puerto Juárez

El equipo de rescate de la Quinta Región trasladó a un presunto infractor de la ley, a solicitud de Seguridad Pública municipal, a Puerto Juárez, para continuar con su proceso legal, informó el alto mando naval.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de MMarina traslada a presunto infractor de Isla Mujeres a Puerto Juárezéxico, agregó, por conducto de la Quinta Región Naval, brindó apoyo a la institución policial de Isla Mujeres, con el traslado vía marítima del presunto infractor.

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Lo anterior, se llevó a cabo después de recibir una llamada para solicitar el apoyo, por lo que se ordenó el zarpe de una Patrulla Interceptora de este Mando Naval para trasladar a citada persona a Puerto Juárez, quien fue acompañada por las autoridades correspondientes, en todo momento.

Desde el sexenio pasado comenzó el apoyo policial para trasladar a personas que habrían cometido delitos en contra de los ciudadanos isleño, antes se hacía en los barcos de ruta.