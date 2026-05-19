De película: Conductor embiste a policías y escapa con ayuda de su familia en Campeche

Una intensa persecución policiaca por diversas avenidas de la ciudad terminó con una patrulla dañada y el conductor prófugo, luego de que el sospechoso lograra refugiarse en un domicilio de la colonia Ampliación Cuatro Caminos, en la zona norte, cobijado por sus familiares.

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Los hechos iniciaron cuando elementos de la Policía Estatal detectaron un vehículo circulando con las luces apagadas sobre la avenida Concordia. Al marcarle el alto, el conductor ignoró la instrucción, pisó el acelerador e inició una veloz huida por distintas calles, realizando maniobras temerarias que pusieron en riesgo a peatones y automovilistas.

Durante la persecución, el automovilista utilizó su unidad para embestir en repetidas ocasiones a una patrulla, causándole severos daños materiales en la carrocería con el fin de evitar que le cerraran el paso.

La movilización concluyó en la colonia Ampliación Cuatro Caminos. El sujeto detuvo la marcha, descendió del auto e intentó ingresar corriendo a su vivienda. Aunque los agentes lograron alcanzarlo y se desató un forcejeo para someterlo, familiares del implicado intervinieron agresivamente, impidiendo el arresto y permitiendo que el hombre se atrincherara en el inmueble.

Al no poder ingresar al predio por la vía de la fuerza, los elementos policiacos aseguraron el vehículo abandonado en la vía pública. El caso y las evidencias fueron turnados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar la carpeta de investigación correspondiente por daños en propiedad ajena y resistencia de particulares.

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JGH