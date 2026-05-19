Detienen a “El Pony” por multihomicidio en Tehuitzingo

La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la detención de un hombre presuntamente relacionado con el multihomicidio ocurrido en Tehuitzingo, donde un ataque armado dejó un saldo de 10 personas asesinadas, entre ellas menores de edad y una bebé. La información fue dada a conocer por la titular de la institución, Idamis Pastor Betancourt.

De acuerdo con la fiscal, la captura se realizó durante la tarde del lunes como resultado de trabajos de investigación y análisis de cámaras de videovigilancia. El detenido fue identificado como Juan Manuel N., alias “El Pony”, quien fue localizado cuando circulaba a bordo de una motocicleta y presuntamente llevaba consigo dosis de droga conocida como cristal.

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La funcionaria reiteró que la principal línea de investigación continúa apuntando a un posible conflicto familiar como origen de la masacre registrada en la comunidad de Texcalapa. Las indagatorias señalan que seis de las víctimas pertenecían a un mismo núcleo familiar y cuatro más eran trabajadores del rancho donde ocurrió el ataque.

De acuerdo con las primeras investigaciones, las autoridades analizan una presunta disputa entre familiares relacionada con bienes y conflictos previos dentro del entorno cercano de las víctimas. Asimismo, la Fiscalía indicó que no se descarta la participación de más personas y que continúan las acciones para localizar a otros posibles implicados.

El caso ha generado conmoción en Puebla debido a la magnitud de los hechos y al número de víctimas. Autoridades estatales señalaron que las investigaciones continúan abiertas y aseguraron que se busca esclarecer completamente el móvil del crimen.