Camioneta le cierra el paso y motociclista termina gravemente herido en Campeche

Con lesiones de gravedad terminó el conductor de una motocicleta tras estrellarse contra una camioneta sobre el tramo de la antigua carretera Hampolol a Pacífico de México.

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El hecho ocurrió cuando la camioneta le cerró el paso al motociclista al no realizar su alto correspondiente, sin embargo, como el conductor de la unidad de dos ruedas transitaba a exceso de velocidad, no pudo frenar a tiempo, lo que provocó el fuerte impacto.

Tras el accidente, familiares del lesionado decidieron trasladarlo por sus propios medios al Hospital Naval para que recibiera atención médica inmediata, debido a la seriedad de sus heridas.

Por su parte, elementos policiacos arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes, donde el guiador de la camioneta fue detenido y llevado ante las instancias de la Fiscalía General del Estado.

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JGH