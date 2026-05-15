Cae en Isla Mujeres presunto grupo de clonadores de tarjetas de Cancún

Un grupo de tres presuntos clonadores de tarjetas de Cancún que llegan regularmente a Isla Mujeres para robarles a los turistas, fue capturado y puesto a disposición ministerial, informó la policía.

Según versiones, los detenidos, Porfirio “N”, de 27 años; Neyda “N”, de 35 años; y Norma “N”, de 50 años, cometía sus fechorías en hoteles, restaurantes y comercios de la localidad, en medio de varios casos de denuncias de robos en barcos y abuso de turistas en los últimos años.

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Sobrevino la detección de los tres luego de un reporte en un hotel por Playa Norte, en donde presuntamente intentaron cometer un nuevo robo.

"Un empresario logró reconocer a los sospechosos, ya que anteriormente habría sido víctima de un atraco presuntamente cometido por este mismo grupo", dijo una de las fuentes.

En la detención se les encontró entre las pertenencias un dispositivo presuntamente utilizado en la clonación de tarjetas bancarias, por lo que no se descarta que las investigaciones se amplíen por otros posibles delitos relacionados.