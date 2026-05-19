IMSS-Bienestar inicia operaciones en Yucatán con atención gratuita en el Hospital O’Horán de Mérida

Con la incorporación oficial de Yucatán al sistema IMSS-Bienestar, el Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” comenzó a brindar atención médica gratuita a personas sin seguridad social, marcando el arranque operativo de este nuevo modelo de salud pública en el estado.

El convenio fue firmado recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Joaquín Díaz Mena, como parte de la estrategia nacional para garantizar servicios médicos universales y sin costo a sectores vulnerables de la población.

Desde este inicio de operaciones, pacientes provenientes de distintos municipios del interior del estado comenzaron a recibir consultas, atención especializada, procedimientos médicos y medicamentos gratuitos en el nosocomio ubicado en Mérida.

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Entre los primeros beneficiarios se encuentra Reyna del Rosario Canché Oy, originaria de Tetiz, quien acompañó a una familiar atendida por labores de parto y destacó el apoyo que representa este esquema para familias de bajos recursos. “Qué bueno que nos están dando este beneficio porque no contamos con seguridad social y, al ser de escasos recursos, esto es de gran ayuda”, expresó.

También Francisco Vidal López Briceño, procedente de Peto, relató que su esposa recibió atención integral durante el nacimiento de su bebé, lo que evitó gastos médicos que, aseguró, hubieran sido difíciles de cubrir. “Agradecemos al gobierno por poder recibir gratuitamente estos servicios, porque para quienes venimos desde otros municipios y no contamos con seguridad social, este apoyo hace una gran diferencia”, comentó.

Otro de los casos atendidos fue el de la familia de Candelario Dzul Canché, proveniente de Tizimín, cuya esposa requirió atención especializada y un procedimiento de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) debido a complicaciones por cálculos biliares.

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Con este nuevo esquema, las autoridades buscan fortalecer la red hospitalaria pública en Yucatán y ampliar el acceso a servicios médicos especializados para personas que históricamente han enfrentado limitaciones económicas o falta de afiliación a instituciones de salud.

La implementación de IMSS-Bienestar en el estado contempla atención médica gratuita, acceso a tratamientos, cirugías, medicamentos y seguimiento clínico para pacientes sin seguridad social, especialmente en comunidades alejadas y municipios del interior.

El arranque de atención en el Hospital O’Horán representa uno de los primeros pasos de este modelo en Yucatán, que apuesta por reducir las barreras económicas en el acceso a la salud y garantizar cobertura médica para quienes más lo necesitan.