Aguakan acumula 15 años sin ampliar la planta de tratamiento en Isla Mujeres

La concesionaria Aguakan lleva 15 años incumpliendo la instrucción de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) para duplicar la capacidad de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, ante el riesgo de contaminación del subsuelo en Isla Mujeres. Hasta la fecha, la obra permanece inconclusa, denunciaron vecinos de la colonia La Guadalupana.

Rosendo Uc, quien renta una vivienda en esa zona irregular, manifestó que las descargas residuales de los habitantes continúan llegando a fosas sépticas desde abril del 2005, cuando comenzó a ocuparse la zona. Advirtió que la contaminación del subsuelo persistirá tanto en ese punto como en la parte sur de la isla mientras no se amplíe dicha planta.

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Rosaura Cantú, residente, recordó que los directivos del consorcio incumplieron en dos ocasiones sus propios compromisos. Explicó que en el 2018 aseguraron que la ampliación estaría lista al año siguiente, cuando inició el tendido de la red sanitaria en la zona sur insular y La Guadalupana; sin embargo, con la llegada de la pandemia el proyecto quedó inconcluso.

Posteriormente, a finales del 2021, la empresa anunció que retomaría la obra al año siguiente con una inversión cercana a los 20 millones de pesos para duplicar su capacidad y pasar de 30 a 60 litros por segundo, promesa que tampoco cumplió. “Parece que sus ejecutivos se molestaron porque la gente votó en contra de Aguakan durante la consulta ciudadana que avaló su retiro, pero argucias legales impiden aplicar el deseo vecinal”, expresó.

Lorezon Gonzáles, usuario, manifestó que, ante la supuesta presión municipal y de la CAPA, la concesionaria comenzó el año pasado a equipar la planta residual con la intención de ponerla en operación una vez concluida; sin embargo, no existen avances visibles. Mientras tanto, habitantes de la zona sur continúan pagando el servicio de alcantarillado sin recibir el beneficio correspondiente, reclamó Pía Fernández, habitante.

Actualmente, cientos de metros cúbicos de aguas negras son depositados mensualmente en las fosas sépticas de unas 180 viviendas de La Guadalupana, sin considerar más de 200 casas y negocios de distintos tamaños ubicados en la parte sur de la isla.

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Vecinos como Rosaura Cantú y Rosendo Uc responsabilizaron del deterioro ambiental tanto a directivos de Aguakan como a funcionarios de la CAPA y políticos de administraciones municipales pasadas y actuales, al considerar que han permitido esta situación pese a la magnitud del daño ecológico e indiferencia institucional que, afirmaron, ha prevalecido en Isla Mujeres y Quintana Roo.

Otros residentes recordaron que desde el 2011 la CAPA planteó que Aguakan no solo debía duplicar la capacidad de la planta, sino incluso cuadruplicarla hasta alcanzar 120 litros por segundo, con el objetivo de atender la demanda a largo plazo del destino turístico.