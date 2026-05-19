Habitantes del sur de Isla Mujeres exponen siete años sin drenaje sanitario

Habitantes de la zona sur de Isla Mujeres denunciaron que, desde hace siete años, carecen de servicio de drenaje sanitario, pese a que el sistema fue proyectado e iniciado en el 2019, mientras que la empresa concesionaria Aguakan continúa realizando cobros por concepto de alcantarillado y saneamiento, equivalente al 40 por ciento del consumo en sus recibos, además de reportarse baja presión constante en el suministro de agua potable.

Vecinos señalaron que para el 2020 la red sanitaria ya debía estar en operación; sin embargo, la infraestructura no se concluyó debido a la falta de construcción de dos cárcamos de rebombeo en los extremos de la calle Coral, necesarios por la pendiente del terreno y para duplicar la capacidad de la planta de 30 a 60 litros por segundo.

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Posteriormente, dichas obras fueron consideradas dentro de una inversión superior a 30 millones de pesos en el 2022; no obstante, tras los resultados de una consulta ciudadana en la que la población rechazó la permanencia de la concesionaria y aprobó su retiro, el proyecto de ampliación y los cárcamos fueron cancelados.

Pascual Rubio, vecino, advirtió que la ausencia del servicio sanitario representa un riesgo ambiental permanente, debido al uso de fosas sépticas y posibles filtraciones que podrían contaminar el subsuelo y las playas. Añadió que la empresa no cuenta con capacidad suficiente para el retiro mensual de desechos y recordó, al menos, dos derrames de aguas residuales registrados en la parte norte de la calle Coral.

Los habitantes también señalaron falta de pronunciamiento por parte del Gobierno municipal, lo que interpretan como ausencia de acciones institucionales en materia ambiental. El exregidor Ricardo Gaitán criticó en su momento la cancelación de las obras y la falta de seguimiento a la infraestructura sanitaria.

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Pía Fernández, vecina, indicó que pese a no contar con el servicio, desde el 2022 comenzaron a reflejarse en los recibos cargos por alcantarillado y saneamiento, lo que consideró un cobro indebido al no existir operación de la red.

En cuanto al suministro de agua potable, habitantes reportaron baja presión generalizada en el sector, lo que obliga a quienes cuentan con cisterna a captar el líquido durante las primeras horas del día. Empresas instaladas en la zona han recurrido a la compra de pipas abastecidas por la misma concesionaria.