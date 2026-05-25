¿Milagro? Mujer sufre descarga eléctrica en Ciudad del Carmen durante inundación

Momentos de tensión y alarma se vivieron durante la madrugada de este lunes en la colonia Petrolera, luego de que una mujer sufriera una fuerte descarga eléctrica mientras caminaba sobre la calle 31 por calle Universidad, a escasos metros de la sucursal bancaria BBVA, tras las intensas lluvias que se registraron en la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer transitaba por la zona en medio de un severo encharcamiento cuando, presuntamente, hizo contacto con una línea energizada oculta bajo el agua. La descarga eléctrica le provocó lesiones en las piernas, haciendo que cayera de manera abrupta al pavimento boca abajo.

A pesar del impacto, la víctima no perdió el conocimiento, lo que le permitió pedir ayuda a gritos mientras permanecía inmovilizada sobre el área inundada. Ciudadanos solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del número de emergencias.

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Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos de Protección Civil, quienes enfrentaron una situación de alto riesgo debido a que el agua acumulada continuaba energizada y no se tenía identificado el punto exacto de donde provenía la corriente eléctrica.

Ante el peligro, los rescatistas optaron por esperar el arribo de una cuadrilla de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objetivo de suspender el suministro eléctrico en el sector y evitar una tragedia mayor. La zona fue acordonada por agentes de la Dirección de Seguridad Pública.

Tras varios minutos de tensión, un voluntario de Protección Civil logró acercarse cuidadosamente hasta donde se encontraba la mujer y, utilizando una tabla rígida de plástico como medida de aislamiento, consiguió arrastrarla fuera del área de riesgo para posteriormente ponerla a salvo y entregarla a los paramédicos.

Momentos después arribó el esposo de la lesionada, quien permaneció junto a ella mientras recibía atención prehospitalaria. Posteriormente, la mujer fue trasladada al Hospital Bienestar, donde quedó bajo observación médica.

Elementos de la CFE permanecieron trabajando en el sitio durante varias horas para localizar la línea energizada y realizar las reparaciones correspondientes.

Gracias a la rápida coordinación entre ciudadanos, cuerpos de emergencia, Protección Civil, Cruz Roja y personal de la CFE, se logró rescatar con vida a la mujer y evitar una tragedia mayor.