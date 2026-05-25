Cátedras de la Diáspora Mexicana: Sheinbaum anuncia apoyo de hasta 45 mil pesos para académicos en el extranjero

El Gobierno de México presentó el programa “Cátedras de la Diáspora Mexicana”, una iniciativa orientada a fortalecer el vínculo entre investigadoras e investigadores mexicanos que viven en el extranjero y el sistema nacional de ciencia, humanidades, tecnología e innovación.

La presentación se realizó durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este lunes 25 de mayo, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional. En el anuncio participaron Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y Violeta Vázquez, subsecretaria de la dependencia.

De acuerdo con Rosaura Ruiz, el programa busca aprovechar el talento de mexicanas y mexicanos que desarrollan investigación, tecnología o docencia en universidades y laboratorios de prestigio internacional, pero que mantienen un vínculo académico, profesional o afectivo con el país. La funcionaria señaló que esta estrategia forma parte de una visión de cooperación internacional en ciencia y tecnología.

¿Cuál es el objetivo de las Cátedras de la Diáspora Mexicana?

El programa está dirigido a personas investigadoras mexicanas con doctorado que residan en el exterior y que deseen vincularse con instituciones de educación superior o centros de investigación en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la iniciativa responde a una inquietud que le han expresado académicas y académicos mexicanos en el extranjero: cómo seguir conectados con México y aportar a la formación de estudiantes o al desarrollo de proyectos de investigación.

La idea es que puedan impartir clases a distancia, asesorar estudiantes, participar en seminarios o sumarse a proyectos académicos, científicos, humanísticos o tecnológicos en universidades como la UNAM, la UAM, el IPN o instituciones estatales.

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¿Qué apoyo podrán solicitar si vienen a México?

Violeta Vázquez explicó que quienes sean aceptados en el programa podrán recibir el reconocimiento de vigencia dentro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, conocido como SNII, de acuerdo con una evaluación por pares.

A diferencia de quienes residen en México, este reconocimiento no estará acompañado del apoyo económico regular del SNII. Sin embargo, las personas seleccionadas podrán solicitar un apoyo anual para movilidad académica.

Sheinbaum detalló que, si las y los investigadores viajan a México durante un periodo determinado, por ejemplo 15 días, podrán pedir un apoyo de hasta 45 mil pesos para cubrir gastos asociados a su estancia y traslado. La mandataria aclaró que este apoyo será opcional, pues algunos académicos podrían decidir no solicitarlo.

#MañaneraDelPueblo. Presenta la secretaria @rosauraRuiz4 las Cátedras de la Diáspora Mexicana, para todos los académicos, científicos e investigadores que se formaron en nuestro país y realizan trabajos en otras naciones . pic.twitter.com/eJ6KttVRLh — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 25, 2026

Requisitos para participar en el programa

Para ingresar a las Cátedras de la Diáspora Mexicana, las personas interesadas deberán contar con doctorado, realizar actividades de investigación en el extranjero y residir fuera del país.

También deberán vincularse con algún proyecto científico, humanístico o tecnológico en México. Para ello, necesitarán una carta de acogida emitida por una institución mexicana de educación superior o un centro de investigación que avale la colaboración.

Además, deberán llenar su perfil único en la plataforma Rizoma y presentar la solicitud correspondiente en ese mismo sistema.

¿Cuál será el cronograma de las Cátedras de la Diáspora Mexicana?

La convocatoria será publicada el 5 de junio. Después se abrirá un periodo para que las personas interesadas actualicen su perfil en Rizoma, ya que deberán cargar información sobre su trayectoria y producción científica.

#MañaneraDeiPueblo. Explica Violeta Vázquez (@violetavr) en qué consistiría la ayuda de movilidad de los investigadores y científicos que quieren darle formación a estudiantes mexicanos. Pueden solicitar un apoyo de hasta 45 mil pesos. pic.twitter.com/mcv4Xf2vxL — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 25, 2026

A partir del 26 de junio quedará habilitada la plataforma para el envío formal de solicitudes. Posteriormente, los expedientes serán evaluados por pares.

Los resultados estarán disponibles a partir del 14 de septiembre, y la vigencia de la distinción comenzará en enero de 2027.

La SECIHTI también lanzó un micrositio con información sobre objetivos, requisitos, beneficios, calendario y pasos para la postulación, además de pedir a representaciones de México en el extranjero e instituciones nacionales difundir el programa entre la comunidad académica mexicana fuera del país.

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