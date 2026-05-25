Yucatán se mantiene entre los estados con más casos de VIH; activistas destacan campañas de prevención

Yucatán continúa apareciendo entre las entidades con mayor número de detecciones de VIH en el país, pero activistas y organizaciones civiles aseguran que esto responde, en gran medida, al trabajo permanente de prevención, aplicación de pruebas rápidas y campañas comunitarias que se realizan en distintos municipios del estado.

El presidente de la Red de Personas Afectadas por VIH (Repavih), Pablo Alemán Góngora, afirmó que la entidad mantiene altos registros porque existe una búsqueda activa de casos y una mayor cultura de detección, particularmente entre grupos jóvenes y personas sexualmente activas.

“El estado sigue apareciendo en los primeros lugares porque aquí sí se hacen pruebas y hay trabajo de campo”, señaló.

El activista explicó que la asociación opera sin financiamiento gubernamental directo y que las pruebas rápidas se ofrecen de forma gratuita mediante apoyos externos y gestiones realizadas por colectivos y organizaciones sociales.

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Además de las jornadas de detección, Repavih distribuye insumos preventivos como condones y lubricantes; tan solo en el último año entregó más de 16 mil 400 kits en distintos puntos de Yucatán.

Concentran nuevas detecciones

Uno de los principales focos de preocupación para las organizaciones civiles es el descenso en la edad de las personas diagnosticadas.

De acuerdo con Alemán Góngora, anteriormente la mayoría de los casos se identificaban en personas menores de 33 años; sin embargo, actualmente predominan diagnósticos en hombres menores de 28 años.

En lo que va de 2026, la agrupación ha detectado 14 nuevos casos positivos.

El representante de Repavih indicó que muchas de las personas afectadas pertenecen a sectores jóvenes y en edad productiva que aún enfrentan falta de información sobre métodos de prevención y salud sexual.

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La asociación reportó además una positividad de 17.3 por ciento en las pruebas realizadas durante 2025, indicador que refleja la persistencia de contagios en ciertos grupos poblacionales.

Campañas con figuras públicas

Como parte de sus estrategias para ampliar el alcance de las campañas, la organización utilizó recientemente la imagen de la cantante Belinda para incentivar la participación de mujeres jóvenes en las pruebas rápidas.

Según el activista, la campaña permitió atraer a más usuarias interesadas en realizarse estudios preventivos.

De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud, en Yucatán se han notificado más de 13 mil 300 casos de VIH y alrededor de 10 mil personas viven actualmente con esta condición.

Ante este panorama, organizaciones civiles insistieron en la necesidad de fortalecer las campañas informativas, ampliar el acceso a métodos de protección y promover diagnósticos oportunos para contener nuevos contagios en la entidad.