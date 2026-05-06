Evacuan a pasajera de un crucero en Isla Mujeres por emergencia médica

El personal del rescate de la Quinta Región Naval realizó un operativo de evacuación médica de una pasajera en un crucero a cinco kilómetros al Este de Isla Mujeres, llevándola a Puerto Juárez para recibir tratamiento médico especializado.

La comandancia de la institución informó que fue requerida la ayuda cuando la tripulación del navío se dio cuenta del estado de salud que tenía la mujer y se estacionó por media hora frente a Isla Mujres para llevar a cabo el transbordo.

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Esta acción, dijo, se llevó a cabo después de recibir una llamada de emergencia desde un crucero turístico, solicitando la evacuación médica de una mujer, quien había sufrido un paro cardiorrespiratorio.

Por lo anterior, se ordenó a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Isla Mujeres, el zarpe inmediato de una embarcación tipo Defender con personal de Sanidad Naval a bordo, con el objetivo de salvaguardar la vida humana en el mar.

Al arribar al punto de la emergencia, se efectuó la revisión y evacuación de dicha persona, quien fue trasladada a Puerto Juárez, donde la recibió personal en una ambulancia particular, para llevarla a un hospital en Cancún.