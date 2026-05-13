Tragedia en Mahahual: Motociclista derrapa y pierde la vida en fatal accidente

Este miércoles se registró un fatal accidente en pleno Centro de Mahahual que cobró la vida de un joven motociclista. La víctima fue identificada preliminarmente como Abelardo, de aproximadamente 26 años de edad.

El percance ocurrió cuando el joven perdió el control de su motocicleta Italika y derrapó sobre el pavimento. Tras el derrape, su cuerpo fue proyectado primero contra el asfalto y después contra un árbol de gran tamaño ubicado sobre la banqueta. Las heridas provocadas por el doble impacto le causaron la muerte de manera inmediata en el lugar de los hechos.

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Testigos que presenciaron lo ocurrido relataron que la fuerza del impacto no dejó oportunidad para que paramédicos pudieran brindarle auxilio. El cuerpo quedó tendido sobre la vía pública hasta la llegada de las autoridades.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Rural del Estado, agentes de la Policía de Investigación y peritos criminalistas de la Fiscalía General del Estado. Las corporaciones realizaron el acordonamiento del área y llevaron a cabo las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios.

Una vez concluidos los trabajos periciales, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con exactitud las causas del fallecimiento. Como parte de la investigación, la motocicleta Italika fue asegurada y remitida al corralón.