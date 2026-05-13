Ejecución en colonia México de Cancún: Confirman que taxi fue usado para abandonar a ejecutado

Las investigaciones de la ejecución que se registró anoche en la colonia México confirmaron que el taxi fue abandonado en ese lugar con el cuerpo sin vida de una persona desconocida en el interior, mientras el operador de la unidad no ha sido localizado.

Las primeras versiones señalaron que el taxista fue probablemente despojado de su vehículo de trabajo por sicarios que cometieron después la ejecución de la víctima del sexo masculino, a quien trasladaron hasta la brecha donde lo privaron de la vida de un disparo.

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El cuerpo sin vida fue localizado en el piso del taxi, en el área del asiento posterior, con indicios de haber recibido un disparo en la región pectoral derecha con salida por la espalda.

Dentro del taxi también se encontraba un casquillo metálico calibre 9 milímetros sobre el asiento trasero y un cargador con 15 cartuchos útiles, el cual posiblemente fue dejado por el sicario que realizó el disparo, para después darse a la fuga.

El ahora occiso, quien vestía un jersey de color naranja con negro y pantalón de mezclilla de color azul, no ha sido identificado y únicamente trascendió que tiene múltiples tatuajes, uno en forma de flor con la leyenda “one life” en el lado izquierdo del cuello y la numeración 1977 con el dibujo de un beso y una planta en el lado derecho del cuello, así como la figura de una serpiente, entre otros.

Los elementos de la Policía de Investigación encontraron también las identificaciones del taxista, de nombre Orlando, quien no ha sido localizado. Las primeras versiones señalaron que pudo haber sido abandonado en algún otro punto de la periferia de la ciudad, sin que haya podido contactarse con sus familiares.

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La ejecución fue reportada a las corporaciones policíacas alrededor de las 21:40 horas del martes, cuando vecinos de la colonia México reportaron disparos y detectaron que una persona se encontraba lesionada dentro del taxi con número 2517 en la calle Colina, a un kilómetro de distancia de la avenida José López Portillo, en la salida de la ciudad rumbo a Mérida.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron posteriormente que la víctima ya no contaba con signos vitales y posteriormente, policías municipales acordonaron la escena del crimen.